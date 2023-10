Le Dragons a pris du retard cette saison. Habitué aux places d’honneur depuis une vingtaine d’années, le matricule anversois a lancé son opération gaspillage lors des dernières semaines. La bande à Denayer reste sur un triste un sur douze. Les défaites au Léo (2-1), à Gand (4-1), contre le Daring (0-1) sans omettre le partage au Braxgata (3-3) ne sont pas dans les habitudes anversoises. Dave Smolenaars, qui vit sa première saison comme T1 à Brasschaat, a apporté sa griffe sur le groupe. “Il a toute la confiance du groupe”, commence le buteur Henri Raes. “Le Dragons a mis en place une structure depuis plusieurs saisons. Dave a apporté des petits changements. Il a bien compris le groupe.”

La crise ne couve donc pas. Pas encore. La neuvième place actuelle n’entame pas la motivation des troupes. “Honnêtement, je ne regarde pas notre position. Je l’ignorais même. Nous ne sommes pas en crise. Absolument pas. Tous les clubs, sauf le Léo, perdent des points. Je vois surtout que le niveau est de plus en plus homogène dans la division.”

L’attaquant ne panique pas. Les raisons de la déroute des dernières semaines trouvent son origine dans les blessures de certains joueurs. Crols, Timo Luyten, Putters, Harte ont été plus ou moins longtemps sur la touche. Les deux Argentins (Martinez et Della Torre) ne seront pas présents durant les deux prochaines semaines. “Notre noyau n’est pas très large. Il ne manque pas de qualités, mais nous avons besoin de tout le monde.”

En plus, le Dragons produit un bon niveau de jeu, mais l’efficacité reste trop faible. “Nous avons fait preuve de malchance. Contre le Daring, nous touchons le poteau à deux reprises. Nous avons beaucoup plus d’occasions. Le Daring arrête une balle sur la ligne. Au Brax, nous avons raté un stroke. Il y a un but très discutable. Nous avons le double d’entrées de cercle. Je le redis, nos rivaux perdent aussi des points. Le top 4 reste notre objectif.”

Certains jeunes dont Foubert, Lootens, Putters sont en pleine bourre avant leur Coupe du monde U21. “Ils nous apportent une belle énergie.” Dimanche, face au Watducks, le Dragons n’a plus de temps à perdre. Le Watducks non plus d’ailleurs.

À lire aussi

À lire aussi

Daring – Herakles Di 12 h 30

Racing – Braxgata Di 15 h

White Star – Orée Di 15 h

Léopold – Uccle Sport Di 15 h

Gantoise – Victory Di 15 h

Dragons – Watducks Di 15 h

Le classement

1. Léopold 7 6 1 0 23 9 19

2. Braxgata 7 3 3 1 19 16 12

3. Herakles 7 3 2 2 14 12 11

4. Daring 7 3 2 2 16 17 11

5. Watducks 7 3 1 3 19 11 10

6. Orée 7 2 4 1 17 15 10

7. Gantoise 7 3 0 4 22 19 9

8. Racing 7 2 3 2 19 18 9

9. Dragons 7 2 2 3 17 13 8

10. Uccle Sport 7 1 4 2 14 20 7

11. White Star 7 1 2 4 12 28 5

12. Victory 7 0 2 5 13 27 2

Belfius Women League

La 8e journée

Antwerp – Wellington Di 12 h

Racing – Braxgata Di 12 h

Léopold – Louvain Di 12 h

Pingouin – Herakles Di 12 h

Dragons – Watducks Di 12 h

Gantoise – Victory Di 12 h

Le classement

1. Gantoise 7 6 0 1 21 9 18

2. Braxgata 7 5 2 0 11 3 17

3. Antwerp 7 5 0 2 16 10 15

4. Dragons 7 3 1 3 15 11 10

5. Watducks 7 3 1 3 11 12 10

6. Racing 7 3 1 3 11 13 10

7. Herakles 7 2 3 2 13 12 9

8. Louvain 7 3 0 4 11 12 9

9. Victory 7 3 0 4 12 15 9

10. Wellingt. 7 2 2 3 10 13 8

11. Léopold 7 0 3 4 6 12 3

12. Pingouin 7 0 1 6 8 23 1