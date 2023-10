Dragons – Watducks 2-0

Dragons : Bussels ; De Groof, Clotet, Emme ; O. Marien, Jakus, Magis, Cedres ; A. Marien, Gil, Vilar del Valle ; puis Gil, D. Marien, Verboven, Debecker, Gouverneur

Watducks : D’Hooghe ; Breyne, Blockmans, L. Goeminne, Raymakers ; Limauge, Balon-Perrin, Lhopital ; L. Boey, Ronquetti, Van Herendael ; puis Cabut, Kahia, Hubin, B. Boey, Favart

Arbitres : MM. P. Gillard et B. Brennet

Cartes vertes : 48e Jakus, 51e Gil

Les buts : 36e Cedres (1-0), 68e Gil (2-0)

Penalty corner : Dragons 0/1 et Watducks 0/2

Le Watducks alignait une équipe très expérimentale au Dragons. Kahia, Hubin, Favart (qui n’a pas joué) ou encore B. Boey étaient reprises et ont joué une bonne partie de la rencontre. Elles sont toutes jeunes et formées au Watducks qui pleure ses blessées.

Le Dragons, aussi, devait lancer quelques jeunes à cause des blessures. Ceci explique un début de match compliqué pour les Brabançonnes. Le Dragons tirait déjà à la 2e minute via Magis. Vilar del Valle enchaînait avec trois occasions dont un tir croisé. On ne jouait que depuis 7 minutes. Puis, le Watducks entrait dans son match. La jeune Pauline Kahia servait un beau centre à Lhopital. Son tir était contré. A la 16e minute, Delphine Marien n’avait plus qu’à pousser la balle dans le but vide, mais elle passait à côté de la balle. Le Wadu répondait par une triple action en fin de quarts avec deux arrêts décisifs de Bussels.

Le Watducks osait toujours développer un jeu offensif dans le deuxième quart. Derrière, Blockmans bouchait les trous. Bussels s’employait à plus d’une reprise pour écarter le danger. Le jeu était réellement agréable à suivre. Le Dragons subissait plus le jeu. A la pause, le Watducks pouvait même être frustré.

En deuxième mi-temps, le Dragons reprenait idéalement en marquant après 40 secondes. Cedres s’infiltrait sur la baseline côté stick de D’Hooghe. L’attaquante lobait la gardienne. Le match devenait un ton plus nerveux. Lhopital était proche de la déviation du 1-1. D’Hooghe devait plonger pour éviter le break. Le match repartait dans les deux cercles. Les deux vertes du Dragons ne changeaient rien.

Le Watducks poussait plus, mais il manquait ce dernier geste dans le cercle. Le Dragons, aussi, proposait des phases intéressantes. Pauline Kahia allait chercher à la 64e minute le premier pc du Watducks. La phase ne donnait rien. Sur un contre, Ana Gil tuait le suspense à la 67e minute.

Malgré la pression des Vertes, les Anversoises gardaient le zéro derrière et donc les trois points.

Les autres matchs

Antwerp – Wellington 2-2

2e Van Heel (0-1), 6e Jardel (1-1), 42e Gilbert (1-2), 58e Struijk (2-2)

Léopold – Louvain 4-2

4e Masso (1-0), 6e Verzura (2-0), 13e Van Onsem (2-1), 40e Gilbert ‘3-1), 42e Masso (4-1), 55e Munitis (4-2)

Pingouin – Herakles 3-4

4e Delvaux (1-0), 16e Weyns (1-1), 28e Duffrene (2-1), 33e Simons (2-2), 60e Geerts (2-3), 63e Duffrene (3-3), 70e Simons (3-4)

Racing – Braxgata remis

Gantoise – Victory 3-1

23e Vanden Borre (1-0), 24e McEwan (1-1), 53e Van Den Abeele (2-1), 54e Sinia (3-1)