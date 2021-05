Arthur Van Doren et Bloemendaal ont remporté la seconde manche des Play-off du championnat hollandais (formule du Best of 3). Le HC Bloemendaal est donc champion! Le club de Hollande-Septentrionale gagne ainsi son second titre consécutif après celui de 2019 (le championnat 2019-2020 n'a pas décerné de champion). Les "De Musschen" réalisent ainsi le doublé EHL - Championnat.

Kampong ouvrait le score sur pc via Kemperman. Brinkman égalisait sur pc en première mi-temps. Langeman redonnait l'avance à son équipe en lobant Visser sur pc. Brinkman, encore lui, remettait les deux équipes à égalité dans le dernier quart. Lors des shoot-out, les tireurs de Kampong n'ont pas été inspirés puisqu'ils n'ont inscrit qu'un seul but. Bloemendaal en marquait trois. Van Doren, dernier tireur, n'a pas tiré.

Après les victoires en club, Arthur Van Doren peut dorénavant se concentrer sur les Red Lions et les deux échéances qui arrivent, à savoir l'Euro et les Jeux Olympiques.