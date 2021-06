Si les Belges ne peuvent évidemment se cacher (et ils ne le veulent pas non plus), ils ne seront pas les seuls à ambitionner de terminer sur la plus haute marche du podium, samedi prochain.

L’équipe batave a, elle aussi, des arguments massues. Non seulement elle évoluera devant un public, certes réduit à 2 700 personnes, mais néanmoins totalement acquis à sa cause, mais elle vient encore de prouver sa valeur en battant les Lions 0-4 chez eux.