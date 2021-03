Gantoise-Antwerp 3-1

Est-ce que l’Antwerp était bien réveillé en montant sur le terrain. Toujours est-il qu’en moins de 7 minutes de ce sommet, il était déjà mené de 2 buts. A la 2e minute, Gerniers, à peine rentrée dans le cercle, décochait un revers, un but maintes fois reproduit (1-0). Et à la 7e minute, Sinia, intenable aujourd’hui, centrait pour Sergant (2-0). 100% d’efficacité sur les deux premières entrées dans le cercle anversois.

Le premier quart se terminait sur un pc pour chaque équipe. Le jeu se déroulait beaucoup en milieu de terrain, avec un nombre énorme de balles interceptées, plus par Gand que par Anvers. C’est tout de même les attaquantes gantoises qui se montreront les plus actives au deuxième quart, avec des essais de Gerniers trop faible, Ballenghien avec deux revers sur Picard. Mais la mi-temps était atteinte sur un pc pour l’Antwerp : une descente sur la droite initiée par M. Struijk, très en verve, et un cafouillage dans le cercle. Sur le pc, Urroz déviait au poteau (2-1) ; en une attaque, l’Antwerp revenait dans le match.

Le troisième quart débutait avec un solide revers de Rebecchi sur De Rijck, de quoi rappeler aux locales qu’il ne suffisait que d’un seul but… Le festival Gerniers-Sinia pouvait commencer. Bien secondée par le reste de l’équipe, les deux joueuses allaient multiplier les interceptions, de quoi empoisonner la construction anversoise. 43e centre de Sinia pas exploité. 44e Gerniers en revers sur Picard qui déviait en long. 46e S. Van den Borre au-dessus. 47e, 2e pc gantois et déviation de Sinia sur le piquet. 51e, tir de Ballenghien trop faible. 52e revers de Ballenghien dévié par la gardienne.

Il y aura une seule attaque des visiteuses, c’est au moment où Demartinis criait « Tenez la balle ! » que ses joueuses concédaient un double pc : Rebecchi trouvait à son tour le poteau. De Rijck avait eu chaud. Le dernier quart allait être un peu plus équilibré, avec des occasions des deux côtés. M. Struijk et un déboulé de 40 mètres pour un tir à côté (54e). Gerniers centrait et Sinia de près ne pouvait conclure (56e). Revers de Donohoe et tir de Gerniers repoussés par Picard (58e). Theunissen qui recevait une passe lumineuse de sa défense et tirait à côté de la balle (61e). La libération venait à la 63e lorsque Sinia arrachait la balle sur al droite, rentrait dans le cercle et envoyait un premier tir repoussé par Picard : son second envoi rageur était victorieux (3-1). Les locales rataient encore deux occasions d’augmenter le score : Nelen et Schreurs étaient contrées.

Braxgata-Victory 1-2

Victoire inattendue du Victory qui aura mené 0-2 (but de Hulsen et Winthagene sur pc). Ikegwuonu réduisait le score en fin de rencontre.

Daring-Herakles 1-0

Avec le Daring, ce ne sont jamais des scores très larges : ici, un seul but de Aleman en fin de rencontre aura suffi au bonheur des Molenbeekoises. Elles profitent de la défaite du Racing pour reprendre la 2e place de la poule.

Dragons-Racing 4-0

Solide victoire des Braschaatoises qui s’affirment de plus en plus comme de solides candidates au titre. Struijf et Raye scoraient en second quart, Simons s’offrait un doublé en deux minutes (37e et 39e). Play-down Avec un nul blanc entre le Mechese et le Wellington, et les défaites conjuguées du White Star et du Léopold, on assiste à un regroupement à la 2e place et au retour de Louvain qui laisse la dernière place au Wellington. Au Waterloo Ducks, un seul but de Ronquetti à un quart d’heure de la fin aura suffi pour empocher les 3 points. A Louvain, ce sera aussi un but d’écart, mais là, les attaquantes auront été plus à l’ouvre. Roels et Dujardin avaient transformé deux pc en moins de 12 minutes. Hasselström répondait immédiatement et beaucoup plus tard dans la rencontre, ramenant l’égalité à la 60e minute. C’est Vanhee qui inscrivait le but de la victoire à 3 minutes du terme. Louvain se donne de l’air et plonge le Léo dans le doute, lui qui est désormais à la 4e place du classement. Mauvaise affaire pour les Uccloises.

Top 8

Poule A

Classement : 1. Gantoise 24,5 pts (+5) 2. Victory 13,5 pts (-4) 3. Braxgata 13 pts (-1) 4. Antwerp 12 pts (-2)

Poule B

Classement : 1. Dragons 19 pts (+7) 2. Daring 17 pts (-1) 3. Racing 14 pts (-2) 4. Herakles 10,5 pts (-4)

Play-down

Waterloo Ducks-White Star 1-0 : 55e Ronquetti (1-0)

Mechelse-Wellington 0-0

Leuven-Léopold 3-2

Classement : 1. Waterloo Ducks 15 pts (+2) 2. White Star 8 pts (+2) 3. Mechelse 8 pts (+1) 4. Léopold 7,5 pts (-2) 5. Louvain 4,5 pt 6. Wellington 4 pts (-1)