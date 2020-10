"Pour le moment, le hockey n'est pas impacté", assute-t-il. "La décision ne concerne que les sports en indoor comme le volley-ball et le basket-ball. Cette mesure n'a aucune répercussion sur le hockey. Pour le moment du moins. On jouera donc au hockey partout en Belgique et à tous âges. Il faudra voir ce qui se passe dans les prochains jours. L'ARBH est en contact étroit avec Sport Vlaanderen."

Le ministre flamand des Sports Ben Weyts a annoncé que le secteur du sport va passer en code orange en Flandre à partir de mercredi. Le hockey n'est pas encore concerné par ce changement. Le président de la Top Hockey League, Fabrice Rogge, a clarifié une situation qui évolue chaque jour.