De Kerpel : "Le début de match sera important" Hockey Jean-François Jourdain - Envoyé spécial à Amsterdam

© D.R.

Cette fois ça y est, les Red Lions entrent en piste dans leur 17e championnat d’Europe (sur 18 éditions). Et ils commencent fort puisque ce match sera une réédition de la finale de 2019, gagnée haut la main 5-0 à l’époque par les Belges - qui avaient d’ailleurs réussi le même score en match de poule. Ces deux résultats récents et la double victoire des Reds en Pro League (2-3 et 0-2 à Valence en février) pourraient laisser croire que les hommes de Frédéric Soyez, qui sera bientôt suivi à ce poste par l’actuel entraîneur batave Max Caldas, ne sont pas un obstacle sérieux. Il n’en est rien, comme nous le confirme Nico De Kerpel, le "couteau suisse" de l’équipe, qui peut jouer indifféremment à toutes les places. Interview