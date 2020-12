Les dirigeants de l’ARBH et de la THL ont accueilli avec soulagement les résultats des derniers tests Covid et les derniers bulletins météos. Les 9 derniers matchs de ce premier tour ont été joués dans des conditions sereines. Depuis le 22 novembre, les 39 matchs ont tous été achevés !

L’autre miracle a eu lieu sur la plaine lierroise. Le Racing, qui a touché le fond à la suite de sa défaite au Dragons samedi et de la grave blessure de son meneur de jeu Victor Wegnez, a réalisé l’exploit de planter un but à l’Herakles et de cadenasser à l’arrière durant tout un match. Le top 8 a accueilli son dernier participant qui aura fort à faire dans le groupe A face à la Gantoise, au Léopold et au Dragons ! Pour les 6 derniers, l’hiver aura un goût amer. Qui rejoindra Namur et l’Old Club en DH ? L’Antwerp semble bien parti pour les accompagner, mais le Daring aura fort à faire pour ne pas vivre la même catastrophe qu’au printemps 2019. Pour l’Herakles et le Brax, la fin de saison sera triste.