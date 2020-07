Pour rappel, les clubs de la province d'Anvers ne pouvaient plus s'entraîner et jouer jusqu'à la fin du mois d'août alors que la reprise était fixée au 30 août.

La décision vient de tomber. La première journée de championnat est reportée de 3 semaines et est donc au programme du 19 septembre. Le calendrier s'annonce donc très chargé entre une DH à 14, le stage à Belek, la Pro League, la saison indoor et surtout la préparation pour les Jeux olympiques. THL et ARBH ont travaillé main dans la main pour arriver à la moins mauvaise solution.

La THL a mis l'accent sur la solidarité qui lie les clubs de DH. Il sera donc prévu que chacun bénéficie des mêmes conditions pour préparer la saison.

Voici le communiqué

DÉCISIONS DE L'OA DE L'ARBH

Lors d'une réunion ce vendredi 31 juillet 2020, l'Organe d’Administration de l'ARBH s'est penché sur ces nouvelles directives (voir ci-dessus) et sur leur impact sur notre sport et le début de la nouvelle saison. Vous trouverez ci-dessous un aperçu des décisions prises par l'OA à cet égard :

· Mesures prises par le CNS

" Ces mesures doivent être suivies aussi strictement que possible par tous les clubs en Belgique, afin de contribuer aux efforts communs pour endiguer la progression du virus.

· Mesures renforcées pour les clubs de la province d'Anvers

" Matchs : les matchs (d'entraînement) sont INTERDITS

§ Dans la province d'Anvers.

§ Pour les clubs anversois, nous déconseillons vivement de planifier des matchs d’entraînement dans le courant du mois d’août en dehors de la province d'Anvers. En effet, l’esprit des mesures imposées par la province est justement d’inciter un maximum de gens à rester chez eux, pour ne pas augmenter inutilement les contacts entre les gens.

§ Cela s'applique à toutes les catégories d'âge.

§ L'ARBH a demandé à la Top Hockey League (THL = organisation représentant les intérêts des clubs de division d'Honneur) d'encourager ses clubs à faire preuve de solidarité envers les clubs anversois, en ne disputant pas de matchs d'entraînement avant le 26/08/2020. Ceci vaut d’ailleurs également pour les équipes des autres divisions de la Belgian League.

- pas de matchs d'entraînement contre les équipes anversoises (ce qui n'est de toute façon pas autorisé !).

- pas de matchs d'entraînement entre des équipes de clubs situés en dehors de la province d'Anvers

" Entraînements : seuls les entraînements SANS CONTACTS sont autorisés

§ jeunes (U7-U19) : avec un maximum de 50 pers. par terrain

§ seniors (18+) : en groupes de 10 personnes maximum (y compris l'entraîneur) -> plusieurs groupes séparés de 10 personnes sur un même terrain sont autorisés

§ Nous déconseillons vivement aux clubs anversois d’aller s'entraîner sur des terrains situés en dehors de la province d'Anvers. En effet, l’esprit des mesures imposées par la province est justement d’inciter un maximum de gens à rester chez eux, pour ne pas augmenter inutilement les contacts entre les gens.

" Stages : les consignes concernant les stages et camps de sport n’ayant plus été abordées de façon détaillée cette semaine, nous conseillons aux organisateurs de stages de prendre l’option prudente

§ prévoir uniquement des activités/exercices sans contacts physiques

§ jeunes (U7-U19) : avec un maximum de 50 pers. par terrain

§ seniors (18+) : en groupes de 10 personnes maximum (y compris l'entraîneur) -> plusieurs groupes séparés de 10 personnes sur un même terrain sont autorisés

· Début des compétitions 20/21

" Toutes les compétions :

§ Pour l’instant pas de report pour tous championnats seniors et jeunes hors Belgian League et Open League Dames et Messieurs.

" Belgian League :

§ Le début de la compétition (Honneur et Nat. 1 - 2 - 3 Dames & Messieurs) sera reporté au samedi 19/09/2020 ou au dimanche 20/9 (en fonction de la programmation). Les mesures de la province d’Anvers hypothéquant pour un grand nombre de clubs anversois une préparation correcte durant le mois d’août, ce report devrait leur donner le temps nécessaire pour se préparer.

" Open League :

Le début de la compétition (Honneur et Nat.1 Dames & Messieurs) est reporté au dimanche 13/9. Comme pour la Belgian League, les équipes anversoises auront ainsi plus de temps pour se préparer