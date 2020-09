Van den Balck : "Plennevaux est de retour en grande forme"

Racing - Léopold 0-4

On nous a bien changé le Léo ! Alors que ces dernières saisons, le club le plus titré de Belgique commençait quasi systématiquement par une défaite, c’est avec un 6 sur 6 que les ouailles de Robin Geens ont entamé la nouvelle saison. En se disant sans doute qu’en ces temps de Covid-19, ce qui est pris n’est plus à prendre. Des fois qu’on arrêterait à nouveau le championnat en mars…

Trêve de plaisanteries cependant : après le Beerschot, c’est le Racing qui est passé à la moulinette des derniers champions de Belgique en titre. “Nous avons nettement mieux joué que vendredi, commentait Tom Van den Balck, l’adjoint de Robin Geens. Nous sommes partis d’une bonne assise défensive, et on sait que devant, nous avons des qualités que les autres n’ont pas.”

50 buts par saison

Ces qualités, tout le monde les connaît : la paire Boon-Plennevaux vaut une cinquantaine de buts par saison. Déjà trois fois au canon vendredi soir, la paire de stars du Léo a frappé quatre fois dimanche. En donnant une impression de facilité incroyable. Le troisième but surtout, réussi par Max en revers et dos au but, valait à lui seul le déplacement. Mais le premier, à la conclusion d’un slalom impressionnant sur la droite, eut sans doute bien plus d’importance pour orienter la rencontre. D’autant que quelques minutes plus tard, le Racing se retrouvait à dix, après une carte jaune de dix minutes pour Jérôme Truyens. Une faute, à notre avis, involontaire, mais ce ne fut pas l’avis de Sébastien Michielsen.

“Nous sommes particulièrement contents de voir que Max a récupéré toutes ses qualités. Après son voyage en Espagne et aux Pays-Bas, il n’avait pas encore totalement répondu à l’attente la saison dernière. Mais là, il est déjà très en forme”, ajoute Tom Van den Balck.

L’intéressé confirme : “C’était un match difficile, on l’a bien préparé, mais l’important était de bien fermer la boutique derrière, et on savait que nous finirions par marquer des goals. Je pense que nous avons bien négocié le match. Je pense que le nombre de candidats au titre n’a jamais été aussi élevé que cette saison.”

“Le Léo a très bien réussi à cadenasser l’entrejeu, analysait Victor Wegnez. Et nous leur avons laissé trop d’espace. Mais nous ne sommes pas au complet à l’arrière, ça ira mieux avec le retour d’Andrin Rickli. Et cette carte jaune de dix minutes pour Tchouk, c’était vraiment exagéré.”

En attendant, le Léo roule carrosse et peut déjà rayer de sa liste deux déplacements périlleux. Dans un championnat où il faudra prendre pas mal de points rapidement, c’est une position particulièrement enviable.

Kina: "Nous avons dominé toute la rencontre"

Dragons - Gantoise 2-4

Il ne reste plus qu’une poignée de secondes à jouer. Le marquoir indique 2-2. À la 68e minute, Kina, quelques minutes auparavant en stand-by à la suite d’une carte verte, remonte sur le terrain d’une façon inexplicable pour beaucoup alors que le pc n’est pas encore achevé.

Son arrivée impressionnante change la donne du match : la Gantoise reprend le dessus (2-3). En effet, une nouvelle règle a vu le jour pour cette saison de championnat. Alors que, précédemment, une carte imposait obligatoirement que le joueur remonte après le pc, il est désormais possible de remonter à n’importe quel instant sur le terrain, tant que le temps imposé par la carte est respecté.

Le joueur, lui-même ignorant cette règle avant de monter sur le terrain, a eu un laps de temps de 10 secondes, lui permettant de rejoindre son équipe en bord de cercle et d’effectuer le but décisif.

En effet, alors que la Gantoise dominait clairement le jeu depuis plus de 60 minutes, l’équipe a vécu un premier quart-temps compliqué. Comme expliqué par le coach de l’équipe Gantoise, Pascal Kina, c’est évidemment compliqué de se faire mener 2-0 alors qu’ils dominent clairement le match.

“Nous avons dominé toute la rencontre, confirmait Antoine Kina. On prend deux bêtes goals. On y a cru.”

Même si celui-ci n’avait pas d’attente particulière quant à ce match, son équipe était déterminée à gagner la rencontre. Bien que le début fût dur, les joueurs Gantois n’ont rien abandonné et ont vu leurs efforts être récompensés.

La victoire est dans la poche, au domicile même du Dragons, équipe décrite par Kina comme une des meilleures de Belgique. Le coach de l’équipe gagnante reconnaît la belle mentalité et salue cette belle performance, malgré l’absence de Tolini, le tireur de pc, et de Masson, un des meneurs de jeu de l’équipe.

De son côté, le capitaine du Dragons, Felix Denayer, a témoigné de leur attente pour cette défaite, Gand étant un des favoris pour le titre. Cependant, il reconnaît le beau jeu présent des deux côtés du terrain, malgré les tensions trop présentes à son goût.

De Greve: "Nous avons élevé notre niveau de jeu"

Herakles - Orée 1-2

L’Orée repart de ce week-end inaugural avec un 6/6 alors qu’elle a eu deux déplacements compliqués à négocier : Antwerp vendredi et Herakles. Si vendredi soir, le fond de jeu n’était pas au rendez-vous, ce ne fut pas le cas contre l’Herakles. Ils ont été efficaces devant le but, dans un match pauvre en occasions. Ils ont ouvert le score par le tireur de penalty attitré, Domene, sur la première occasion du match. Ils ont ensuite développé un jeu construit, fait de redoublement de passes qui a gêné considérablement les joueurs locaux qui procédaient par louches. Simar doublait l’avance de l’Orée avant que les Lierrois ne se réveillent. Amorosini redonnait l’espoir aux siens avant une domination stérile lors du dernier quart-temps.

Coche De Greve, l’entraineur de l’Orée, était surtout content de l’évolution du jeu des siens entre la rencontre de vendredi et celle de ce dimanche. “Nous avons élevé notre niveau de jeu par rapport au match contre l’Antwerp. Nous nous attendions à un match plus dur. Notre pressing très haut a gêné l’Herakles. Défensivement, nous n’avons pas laissé beaucoup de tentatives à nos adversaires. Nous progressons à tous niveaux.” Un entraîneur particulièrement satisfait de la prestation de ses milieux de terrain, amputé sur blessure de deux éléments importants, Thierry et Dohmen. “Simar a joué plus bas que d’habitude, Masso a bien rempli sa mission alors que ce n’est pas sa position. Nous devons continuer sur notre lancée.” Philippe Simar était un capitaine soulagé et heureux. “Jouer contre l’Herakles n’est pas facile. Ils n’abandonnent jamais. La fin de match n’a pas été de tout repos mais nous avons bien défendu. Nous avons bien joué en équipe.”

À l’inverse, l’Herakles n’a pas encore pris de point cette saison. Nicolas De Kerpel regrettait la mise en route de son équipe et se veut alerte pour la suite de la compétition. “Ce n’est pas la première fois que nous attendons la seconde mi-temps pour mettre plus de pression à nos adversaires. Nous réagissions alors que nous sommes menés au score. Nous devons jouer à gros tempo dès le début du match. Nous jouons avec beaucoup de jeunes actuellement, c’est une richesse pour le club mais la DH n’attend pas. Nous devons rapidement prendre des points.”

Van Linthoudt: "Seule la victoire comptait"

Daring - Old Club 2-0

Il y a encore quelques mois, l’affiche Old Club – Daring se jouait en D1. A. Van Linthoudt l’annonçait. “On y va pour trois points, rien d’autre”, là où le coach Letchford souligne l’importance de la performance et de l’évolution du groupe sur le score final. Du côté liégeois, le stress de la découverte de ce niveau de jeu est, explique-t-on, un des facteurs de la lourde défaite face aux Gantois. L’envie d’effacer ce mauvais souvenir était bien là à l’entame du match.

C’est avec hargne que le Daring a entamé le match. Au bout de quelques minutes, Montone inscrit le premier but. Bien que les Liégeois s’offrent plusieurs belles occasions en fin de mi-temps, c’est le Daring qui alourdit le score à 2-0. Celui-ci n’évoluera plus, mais les duels musclés se multiplieront.

Une chose est sûre, les deux équipes montantes ne vivent pas cette rentrée dans la cour des grands de la même manière : là où le Daring souhaite montrer qu’il a sa place en DH, le Old Club désire “surtout prendre du plaisir et vivre cette saison comme une expérience inédite”, affirme Bouhy.

"On doit éviter ces cartes"

Antwerp - Beerschot 2-2

La colère du camp du Beerschot était perceptible au coup de sifflet final de sa rencontre face à l’Antwerp. La cause ? Les dernières décisions de la paire d’arbitres Martin-Schmets et Bourg. Un pc sifflé depuis l’autre côté du terrain et une carte jaune peu compréhensible sur De Sloover. De quoi gâcher les dernières minutes du Bee qui menait alors. Sur ces phases et sur le match, John Goldberg se refusait à commenter et il faudra interroger le T1 de l’Antwerp pour avoir un avis sur une rencontre qui était restée certes musclée, mais dans la limite de la sportivité jusqu’aux cinq dernières minutes. Glenn Simpson dixit : “On doit éviter ces cartes comme celles qu’on a prises et avoir plus de discipline ; oui, les arbitres ont eu des difficultés mais les joueurs doivent passer au-dessus. C’était une excellente rencontre, avec beaucoup d’énergie et je suis satisfait de mon équipe.” Pas sûr que le Bee soit du même avis.

Tout le monde est content

Namur - Louvain 2-5

Dans ce superbe site d’Hastedon, sous un beau soleil avec un public très chaleureux (environ 250 personnes), nous avons assisté à un match plaisant.

À la sortie, tout le monde était content : Christian Suarez (T2) de Louvain pour les 50 premières minutes (0-5 à ce moment), Joy Jouret (T1) de Namur pour le jusqu’au-boutisme affiché par son équipe. C’était bien un match de reprise engagé parfois brouillon mais maîtrisé dans son ensemble par Louvain qui intègre petit à petit ses nouveaux joueurs.

Louvain a confirmé et Namur a progressé en s’accrochant avec un courage qui mérite le respect.