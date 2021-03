Double renfort anglais pour le Beerschot Hockey Jean-François Jourdain Deux transferts dans les prochains mois.

© D.R.

Le Beerschot a annoncé pour la saison prochaine le transfert de deux internationaux anglais, le médian Jacob Draper (Hampstead&Westminster), 22 ans, 56 capes pour Galles et la Grande-Bretagne, et le défenseur Brendan Creed (Surbiton), 28 ans, 75 capes pour l’Angleterre et la Grande-Bretagne. Les deux joueurs viennent d’affronter par deux fois les Red Lions à Anvers et font partie du noyau olympique qui ira aux Jeux de Tokyo cet été. Ils devraient faire leur arrivée à Anvers au début du mois d’août au plus tard.