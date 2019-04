EHL Six jours plus tard, le Dragons et le Watducks se retrouvent déjà dans un contexte fort différent. Après la déroute brabançonne en quart de finale aller du playoff (4-1), les deux plus grands clubs belges du XXIe siècle se disputent à Eindhoven le droit d’intégrer le Final Four en EHL. Leur triptyque s’achèvera le 28 avril lors du quart de finale retour à Waterloo.

Tous deux qualifiés dans la douleur à la suite de leur succès face à Three Rock Rovers et Surbiton, Dragons et Watducks ont un beau coup à jouer en Europe. Le vainqueur de ce duel fratricide évitera un club hollandais en demi-finale.

Déjà privé de son sleeper Victor Charlet, Xavier De Greve doit aussi se passer des services du jeune et précieux Guillaume Van Marcke (ligaments croisés) alors que Jean Willems peut compter sur toutes ses forces vives. Les deux entraîneurs ont accepté de se mesurer hors du terrain à la veille de ce quart de finale 100 % belge.