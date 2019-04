La semaine européenne du Léopold s'est achevée à l'aube du week-end pascal c'est-à-dire juste avant les plus grands matches. Battu de justesse par le Polo de Barcelone en huitièmes de finale, le Léo devait se farcir un match peu emballant face à Saint-Germain. Comme prévu, les deux blessés des huitièmes de finale ne figuraient pas sur la feuille de match: Coisne et Cuvelier. Robin Geens faisait même tourner en mettant Zimmer au repos. Les jeunes dont Deleuze recevaient plus de temps de jeu.

Le Léo se faisait surprendre dès la première minute par le seul Genestet qui n'a jamais joué en Belgique. Sur la phase suivante, les Ucclois forçaient un pc que Russell mettait au fond. Après 120 secondes de jeu, les deux gardiens s'étaient déjà retournés ! Le jeune Englebert surgissait dans le cercle à la fin du premier quart temps pour fusiller De Vaucelles (1-2). Dans le second quart, le match n'atteignait pas les sommets, mais Henet devait être prudent à quelques minutes de la pause pour écarter une balle dangereuse. Le score n'évoluait plus jusqu'à la pause.

Dans le troisième quart-temps, le Léo se mettait vite à l'abris grâce à un doublé d'Englebert et un triplé de Russell. Robin Geens offrait du temps de jeu à son deuxième jeune gardien, Geusen, qui montait à 36 secondes de la fin du deuxième quart-temps. Malgré la large victoire, les joueurs restaient déçus de leur élimination en huitièmes de finale. Leur prochain objectif? Franchir les quarts de finale face du playoff face à l'Orée.

Saint-Germain - Léopold 1-7

Saint-Germain : De Vaucelles; Gr. Samson, Deront, Goyet, Jeammot, M. Genestet, T. Genestet, Pauchet, Rogeau, Mercurio, Goyet; Puis Bazille, Gu. Samson, Verrier, Pourcelet, Gabriel, Jouin

Léopold : Henet ; Russell, Jo. Verdussen, Forgues, Muschs ; Thiéry, De Trez, Poncelet ; Englebert, Baumgarten, A. Verdussen, Puis de Kepper, Eaton, Lemaire, Degroote, Deleuze, Geusen

Cartes vertes : 14e Thiéry, 32e J. Verdussen

Les buts : 1re M. Genestet (1-0), 2e Russell sur pc (1-1), 15e Englebert (1-2), 37e Englebert (1-3), 44e Russell sur pc (1-4), 45e Russell sur pc (1-5), 48e Baumgarten (1-6), 52e Muschs (1-7).