Quarts de finale de l'EHL





Dragons - Watducks 1-1 (SO 2-3)





Dragons: Walter; L. Willems, Lootens, Noblett, Shimmins; Denayer, O'Donoghue, Rubens; Thys, T. WIllems, van Aubel; puis Raes, Uher, Bakhuis, Geers, de Waal,

Watducks: Vanasch; Boccard, Van Oost, Van Strydonck, Dumont; Gougnard, Dohmen, Ghislain; Van Lierde, Pangrazio, Capelle; Puis Van Straaten, Bertrand, Wilbers, Penelle, Cockelaere, Lemaire

Les arbitres: MM. Otten et

Cartes vertes: 30e Dohmen, 33e Shimmins, 53e Geers, 58e Van Oost

Les buts: 37e Boccard sur pc (0-1), 56e Uher sur pc (1-1)

Shoot out: van Aubel (1-0), Boccard (1-0), Denayer (1-0), Gougnard obtient le stroke pour Dohmen (1-1), Rubens (2-1), Van Straaten (2-2), O'Donoghue (2-2), Dohmen (2-3), Raes (2-3)





PREMIER QUART (0-0)

Louis Capelle entrait déjà dans le cercle après 50 secondes, mais il ne pouvait armer un tir. Le shot de Van Lierde passait au-dessus. On ne jouait que depuis 2 minutes. Flo van AUbel était déjà dans le cercle adverse et penait à se relever. Quel début de match. Thys smashait, mais Vanasch était présent. Walter se couchait devant Van Lierde. Gougnard servait Pangrazio dont le tir n'était pas cadré. Vanasch arrêtait un tir de van Aubel. Les occasions se multipliaient déjà lors des 6 premières minutes. La fin de quart restait animée sans que de réelles occasions que les filets ne tremblent. A une seconde près, le Dragons ouvrait le score, mais le buzz avait sonné au moment de la déviation de Shimmins. Dommage pour le Dragons.





DEUXIEME QUART (0-0)

A la 18e minute, Dohmen obtenait le premier pc du match. Boccard la glissait bien côté stick, mais Walter était dessus. Van Straaten était proche d'un tir. Le Watducks dominait les échanges sans parvenir à se montrer très dangereux à l'exception de ce pc. Boccard concédait un premier pc pour le Dragons (backstick). L'arbitre ne voyait rien. Flo van Aubel était sûr de lui et demandait la video. Il était entendu. Max Bertrand l'arrêtait sur la ligne fautivement. Vanasch stoppait le stroke de Denayer. Le Dragons vivait quelques minutes fastes, mais aucun but ne tombait. Florent van Aubel jouait encore bien en récupération pour chercher un 2e pc pour le Dragons. Deux pc, deux fois van Aubel. La phase aboutissait juste à montrer les bons réflexes de... Boccard. Dohmen prenait une carte verte. Sur les dernières secondes de la première mi-temps, Thys fulminait de ne pas recevoir un centre car il était isolé.





TROISIEME QUART (0-1)

Le Watducks retrouvait vite Dohmen alors que le Dragons perdait Shimmins pour une carte verte. Van Strydonck sauvait la mise à la 37e minute sur un centre dangereux. Le Watducks ne pouvait éviter un 3e pc. Gougnard prenait le sleep d'O'Donoghue dans les parties intimes. Ce même Gougnard sprintait 20 secondes plus tard pour offrir un 2e pc au Watducks. Boccard la posait à ras de terre côté stick. Le Watducks forçait un 3e pc à la 39e minute. Walter arrêtait l'envoi de Boccard. Les pertes de balle se multipliaient des deux côtés. A 24 secondes de la fin du 3e quart, Ghislain touchait le stick adverse et offrait un 4e pc au Dragons. Le premier sorteur, puis Vanasch écartaient le danger.





QUATRIEME QUART

Sur une belle action, Capelle provoquait le 4e pc pour les Brabançons. Le Watducks combinait avec Pangrazio qui cherchait la déviation au 2e poteau. Van Lierde cherchait le 5e pc et l'obtenait. Il débouchait sur un sleep de Boccard et un 6e pc. Walter se couchait comme il fallait. Le match n'atteignait pas des sommets. La chaleur pesait sur les organismes. Le Dragons subissait le jeu du Watducks. Il restait 7 minutes de jeu. Geers mettait Van Straaten au tapis. Il prenait une verte et offrait le 7e pc du Watducks. Boccard ne trouvait plus la faille. Les Verts pressaient toujours plus. Ils entraient facilement dans le cercle, mais ne pouvaient alerter Walter en dehors des pc. Le Dragons obtenait un 5e pc tombé de nulle part. Le Watducks demandait la video. Il était annulé fort logiquement. Le Dragons demandait la video pour une faute sur van Aubel. Le pc était accordé cette fois. Il restait 4 min 29. Uher rétablissait l'égalité (1-1). Le Dragons forçait un nouveau pc, mais Van Strydonck demandait la video. Il restait 2min04 de jeu. La video annulait le pc. Wilbers déviait sur Walter. Le Watducks a mal géré les 10 dernières minutes, laissant le Dragons revenir Pangrazio tentait un dernier tir à 30 secondes de la fin.





SHOOT OUT

Les 5 du Watducks : Dohmen, Van Straaten, Boccard, Gougnard, Penelle

Les 5 du Dragons : van Aubel, O'Donoghue, Rubens, Denayer, Raes