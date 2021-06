Elena Sotgiu et Elodie Picard se partageront la responsabilité de défendre le but belge contre les N.3 mondiales pour cette première journée du groupe B . "Nous changerons tous les quart-temps", a expliqué Sotgiu, 25 ans. "Ces derniers temps, nous avions l'habitude avec Elodie de jouer chacune une mi-temps, mais peu importe, l'important est d'avoir du temps de jeu. Ce système sera analysé au terme de la phase de poules et le staff verra pour la suite", précise la joueuse du Braxgata qui a intégré l'équipe en 2014 à l'âge de 18 ans. "C'est vrai que je suis dans l'équipe depuis un bout de temps, mais j'ai longtemps évolué dans l'ombre d'Aisling D'Hooghe qui avait beaucoup plus d'expérience que moi à l'époque."

Sous la direction de l'ancien coach Niels Thijssen, Sotgiu a connu quelques déceptions. Après avoir participé, en phase de groupes uniquement, au titre de vice-championne d'Europe en 2017, puis à la Coupe du monde 2018 (5e place), la gardienne anversoise a été écartée de plusieurs grands rendez-vous par la suite: l'Euro 2019 à Anvers et le qualificatif olympique notamment. L'arrivée de Raoul Ehren semble avoir quelque peu modifié les cartes. "Ces deux coachs ont une approche fort différente. Niels travaillait plus dans les détails en fonction de l'adversaire. Raoul laisse beaucoup plus l'initiative aux joueuses. Il donne beaucoup de confiance aux filles."

Mises justement en confiance cette semaine par un succès 3-0 en match de préparation contre l'Irlande (3 mi-temps de 15 minutes), les Panthers monteront dimanche sur le terrain en sachant qu'elles devront sortir un résultat soit contre l'Allemagne, soit contre l'Angleterre mercredi. Condition indispensable pour assouvir leurs ambitions de rejoindre les demi-finales, synonymes de qualification pour la Coupe du monde de 2022. "Contre les 'Danas', nous ne pourrons pas attendre avant de nous mettre en route. Le début de match sera important. Nous devons penser à jouer notre jeu et garder notre structure, même s'il s'agira d'un match entre les 3e et 12e mondiales." a conclu Sotgiu.