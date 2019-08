Dernier match de poule des championnats d'Europe à Anvers





Belgique - pays de Galles

Belgique L. Van Doren, de Sloover, Luypaert, A. Van Doren, Stockbroekx; Denayer, Wegnez, Gougnard; Briels, Boon, van Aubel,

Sur le banc: Hendrickx, Boccard, Dohmen, Charlier, De Kerpel, Kina, Vanasch

pays de Galles Fortnan; Kyriakides, Draper, Kelly, Prosser, Shipperley, Hutchinson, Bradshaw, G. Furlong, Gooch, Hawker;

Sur le banc: Naughalty, R. Furlong, Carson, Jones, Dolan-Gray, Francis, Tranter

Les arbitres: MM. B. Bale (Ang) et A. Ortiz (Esp)

Cartes vertes: 19e Stockbroekx, 54e Kina

Les buts: 15e Hendrickx sur pc (1-0), 15e Boon (2-0), 25e De Kerpel (3-0), 28e Charlier (4-0), 35e Charlier (5-0), 41e Briels (6-0)

Contexte

La Belgique est déjà qualifiée pour les demi-finales des championnats d'Europe à Anvers. Les Red Lions, assurés d'être premiers de la poule, connaissent déjà leur adversaire. Elle jouera face à l'Allemagne. Les Belges ne sont que 17 sur le terrain. Gauthier Boccard, blessé légèrement au dos, a été mis au repos.

Premier quart-temps

Les équipes s'observaient calmement durant les premières minutes. Les Belges prenaient déjà l'ascendant dans le jeu. Boon était le premier à tester les réflexes de Fortnan. Le une-deux avec De Kerpel était beau. De Kerpel était proche du premier but, mais sa déviation passait à côté. Sur une longue passe, c'est Tom Boon qui était un peu court pour la dévier. Nico De Kerpel ne profitait pas d'un moment d'inattention des Gallois. Gooch sortait blessé. Briels était à son tour mis au tapis. Décidément, il n'a pas de chance depuis le Grand Final de Pro League. Il se relevait, mais sortait du terrain en courant avec Julien Rysman. Le rythme n'était pas dingue. Les Belges contrôlent sans forcer les échanges. Loïc Van Doren touchait une première balle à la 10e minute. On sentait que les Belges ne cherchaient pas encore à accélérer. De Kerpel pensait obtenir le premier pc du match à la 15e minute. L'arbitre ne bronchait pas. Boon demandait la video. La video confirmait le premier pc. Hendrickx soignait ses stats sur pc (1-0). Arthur Van Doren récupérait la balle et servait à l'entrée du cercle Tom Boon qui croisait un tir (2-0). Il n'y avait que 30 secondes entre les deux buts belges.

Deuxième quart-temps

Les Gallois se rapprochaient du cercle à la 19e minute à deux reprises: Van Doren sortait la balle du pied. Entre-temps, Stockbroekx prenait une carte verte. Les Reds poursuivaient leur travail de patience face à une défense fort compacte. Le deuxième quart-temps n'atteignait pas des sommets. L'un ou l'autre geste défensif ou offensif emballait un public qui s'enflammait à la 25e minute. Dos au but, Nico De Kerpel déviait la balle entre les jambes du malheureux keeper. En finesse, Charlier attendait que le gardien se couche pour passer au-dessus. Les Gallois demandaient la video pour un backstick. Ils avaient tort. Le but était validé. En 2 minutes, van Aubel, Gougnard et Boon tentaient des tirs. Les Gallois en avaient plein le dos en cette fin de mi-temps.

Troisième quart-temps

La domination restait belge. Charlier glissait volontairement pour pousser la balle qui venait au 2e poteau à la 35e minute. Soulignons l'effort de Denayer. Boon lançait Gougnard dans le cercle. Le n°22 levait la balle et smashait à côté du bas. Le public appréciait le spectacle. Francis tirait à côté du but de Van Doren. Briels était proche du 6-0. Sur une déviation de van Aubel, Briels déviait la balle dans le but (6-0). Florent van Aubel servait Stockbroekx qui se frottait au gardien. La balle revenait inlassablement dans le cercle gallois. Le public était sous le charme. Boon poussait la balle juste à côté du but. Les actions se multipliaient.

Quatrième quart-temps

A la 49e minute, Loïc Van Doren était seul face à deux Gallois. La déviation passait à côté alors que Loïc Van Doren avait dû sortir de sa ligne. L'action se passait surtout de l'autre côté du terrain avec un nombre de pénétration dans le cercle qui doit être exceptionnel. Les attaquants se régalent. Après un recours à la video, les Reds obtenaient un 3e pc. Hendrickx sleepait à côté.