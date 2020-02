Cette semaine, les FIH awards seront remis au compte-gouttes. La FIH vient de dévoiler le nom du rising star qui a pris la direction de l'Inde. Aucun Belge ne figurait dans la liste des 5 nominés. Le vainqueur du jour est le jeune Indien de 19 ans, Vivek Prasad. Le milieu de terrain devance l'Argentin Maico Casella et l'Australien Blake Govers. Il avait été le 2e plus jeune Indien à être sélectionné. Il fait partie du noyau depuis 2 ans déjà. Il a déjà honoré 60 sélections. En 2019, il a remporté la médaille d'argent de la Coupe Sultan Aslan Shah. Les deux plus grands événements ont été les finales de la série FIH et les qualifications olympiques FIH qui ont suivi.

Les résultats du vote

1ère place: Vivek Prasad (IND)

• 50% de tous les votes des associations nationales

• 23% de tous les votes des médias

• 15,1% de tous les votes des fans / joueurs

• 34,5% de tous les votes combinés

2ème place: Maico Casella (ARG)

• 15,1% des voix des associations nationales

• 13,5% des votes des médias

• 44% des votes des fans / joueurs

• 22% de tous les votes combinés

3e place: Blake Govers (AUS)

• 10,6% des voix des associations nationales

• 47,3% des votes des médias

• 15% des votes des fans / joueurs

• 20,9% de tous les votes combinés