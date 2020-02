FIH Pro League

Nouvelle-Zélande : Hayward, Bennett, S. Child, Ross, Smith, M. Child, Woods, Russell, Tarrant, McAleese, Jenness; Puis Lett, Edwards, Lane, J. Panchia, A. Panchia, Muir

Sur le banc : Joyce

Belgique : Vanasch ; Stockbroekx, Van Doren, De Sloover, Hendrickx ; Gougnard, Dohmen, Denayer ; De Kerpel, Charlier, Cosyns; Puis Dockier, Meurmans, Plennevaux, Luypaert, Wegnez, Boon,

Sur le banc : L. Van Doren

Les arbitres : M. A. Kearns et Mme A. Neumann

Les buts: 3e Denayer (0-1), 5e Denayer (0-2), 7e Boon (0-3)

Contexte

La Nouvelle-Zélande dispute son premier match de Pro League cette saison. Elle est opposée à la toute nouvelle première nation mondiale, la Belgique. Les Red Lions restent sur un week-end très positif en Australie avec deux matches de haut niveau et 5 points sur 6. Shane McLeod poursuit sa tournante au milieu et en attaque. Il dispose de 23 joueurs au top niveau. Aucun n’est blessé. Kina, Briels et van AUbel sont laissés au repos.

Premier quart-temps (0-3)

Les Red Lions ont mis la balle en jeu. Après 40 secondes, Gouganrd entrait dans le cercle et trouvait le stick de Nico De Kerpel qui la déviait. Les Red LIons monopolisaient déjà la balle. Arthur Van Doren envoyait un bijou millimétré touché par Denayer. La déviation surprenait Hayward. Les Belges refusaient de retourner dans leur moitié en ce début de match. Arthur Van Doren servait un flick monstrueux en destination de Felix Denayer qui était en bord de cercle. Il armait un tir croisé qui faisait mouche (0-2). L'assist de Van Doren est un régal. Il a offert un double cadeau d'anniversaire à Flex. A la A la 7e minute, Tom Boon transformait le premier pc de la rencontre (0-3). Van Doren servait De Kerpel en profondeur. Il était fauché. Les Kiwis se créaient une première occasion à la 11e minute, mais Smith se loupait face à Vanasch. Sur une deuxième perte de balle, De Sloover commettait une faute qui amenait le premier pc des Néo-Zélandais à la 11e minute toujours. Re pc. Wegnez, premier sorteur, demandait la video. Le ralenti montrait que la balle était passée sous el genou. Les Belges perdaient leur video très tôt dans le match. Vanasch sortait un gros arrêt sur le sleep de Russell. Sur le contre, Plennevaux manquait son contrôle sur la baseline. Le 2e pc des Reds était accordé à la 13e minute. Le sleep d'Hendrickx partait sur le gardien. L'arbitre accordait un 3e pc pour un jeu dangereux. Le deuxième sleep d'Hendrickx était contré. Hendrickx montrait sa colère après un coup de stick de Jenness qui était évitable. Stockbroekx manquait un contrôle dans le cercle qui aurait amené une grosse occasion. Wegnez trouvait la déviation de Boon à la dernière seconde.