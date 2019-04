Finale de l'EHL





Rot Weiss Koln: Aly, Aichinger, T. Grambusch, Pelzner, Grosse; Oruz, M. Grambusch, Trompertz; Rurh, Miltkau, Gomoll

Sur le banc: Barry, Werner, Fleckhaus, Knobling, Prinz, Schwarzer,

Watducks: Vanasch, Boccard, Van Oost, Van Strydonck, Dumont; Gougnard, Dohmen, Ghislain; Van Lierde, Pangrazio, Capelle

Sur le banc: Van Straaten, Bertrand, Wilbers, Cockelaere, Penelle, Lemaire

Les arbitres: MM.

Carte verte: néant

Carte jaune: néant

Les buts: néant





Contexte de la rencontre

La finale oppose le Watducks qui dispute sa 7e campagne en EHL à Rot-Weiss Koln qui a participé à 9 des 10 dernières éditions. Les Allemands ont remporté le titre en 2017 alors qu'ils avaient déjà atteint le Final Four en 2013. Le coach Andre Henning compte sur son armada pour soulever un 2e trophée: Ruhr, les Grambusch, Gomoll, Oruz, Muller, Miltkau. Côté belge, le Watducks n'avait jamais passé les quarts de finale (défaite contre le Racing lors de leur seul quart). Xavier De Greve compte sur ses Red Lions (Gougnard, Boccard, Dohmen et Vanasch), ses internationaux français (Van Straaten et Dumont) et ses 5 gamins (Ghislain, Van Oost, Wilbers, Cockelaere et Lemaire qui n'a pas encore joué). Pour se qualifier en finale, le Watducks a eu besoin de trois sessions de shoot out en huitièmes, en quart et en demi-finale pour écarter Surbiton, le Dragons et Mannheimer. Vincent Vanasch a été héroïque avec 8 arrêts en 13 shoot out soit une moyenne de 3,07 par série de 5. Côté allemand, Rot Weiss a eu un tirage beaucoup plus compliqué avec Kampong en huitièmes, Amsterdam en quarts et le Polo en demi-finale.

Premier quart