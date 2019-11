Trois terrains, des parkings et surtout une tribune couverte de 750 places, le Watducks est le plus bel exemple de modernisation du hockey.

Les Pays-Bas évoluent toujours sur une autre planète. Depuis des années, les Belges s’inspirent du modèle oranje qu’ils exportent intra muros. Le Watducks, qui a remporté le dernier titre en EHL, a rappelé que, sur un plan sportif, nos écuries pouvaient rivaliser avec le grand frère batave. En revanche, sur le terrain mouvant des infrastructures, la Belgique accuse un retard de quelques guerres. Nos clubs de Division d’Honneur s’ébrouent pour rester à la pointe de la technologie. Flandres, Wallonie et Bruxelles ne sont pas logés à la même enseigne. Les subsides ainsi que les espaces n’ont pas la même saveur dans les différentes régions du royaume. En Wallonie, Infrasports peut délier les cordons de la bourse à hauteur de 75 % des travaux entrepris sous certaines conditions. La Flandre est freinée par des aides publiques qui s’amenuisent alors que Bruxelles se noient à cause de zones sportives dont la superficie ne rencontre plus les objectifs du hockey moderne.

(...)