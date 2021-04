Racing-Dragons 1-1

C’était une sorte de finale : le vainqueur de cette rencontre pouvait décrocher son ticket pour les demi-finales. Eh bien, c’est raté puisque c’est un nul 1-1 qui a sanctionné cette confrontation dominée pendant trois quart du temps par le Racing. Assez rapidement, les Uccloises se mettaient sur la bonne voie avec un pc réglé en trois temps par Boon dès la 7e minute. C’était du 100% pour les locales. Dans la foulée, le Dragons allait forcer son premier pc, mais il échouait à côté d but. A la 16e minute, un revers de Willems aboutissait dans le filet de Knijff. Le premier quart, de facture moyenne, se terminait par un pc accordé au Dragons, puis finalement revu par les arbitres en dégagement pour le Racing. La suite voyait à nouveau Boon (20e minute) allumer la gardienne qui écartait d’un réflexe exceptionnel. De l’autre côté, Raye obtenait une petite occasion : le Racing était attentif en défense et le manque de poids du Dragons était plutôt surprenant. A la 34e minute, troisième pc du Dragons et superbe réflexe du stick de Grimard. Le manque d’agressivité du Dragons facilitait la tâche du Racing, lequel manquait toutefois de se mettre à l’abri. Boon, très active, tirait trop faiblement sur Knijff (38e), puis bénéficiait d’un coup-franc en tête de cercle (43e) qu’elle jouait directement : elle rentrait dans le cercle et envoyait un revers qui s’écrasait violemment sur le poteau droit. Entretemps, Grimard avait dû rester très attentive sur une balle déviée de manière surprenante dans le cercle. A la 49e, le Dragons obtenait son 4e puis son 5e pc : Degroof trouvait enfin la planche (1-1). C’est à ce moment-là que la partie changeait de sens et que le Dragons prenait l’ascendant sur son adversaire alors qu’il avait dû subir la rencontre. Mais le press ne donnait rien et la rencontre se terminait sur ce nul qui n’engendrait aucune décision quant au ticket pour les demi-finales.

Herakles-Daring 0-3

Priscilla Jardel a fait le résultat de cette rencontre que le Daring devait absolument gagner pour rester au contact du trio de tête. Elle a signé un vrai coup du chapeau avec 3 buts aux 49e, 50e et 67e minutes. Cette victoire remet le Daring à égalité de points avec le Dragons et donne toute son importance au dernier match entre les Molenbeekoises et le Racing dimanche prochain ; un nul suffira au Daring pour se qualifier.

Antwerp-Gantoise 0-1

Il aura fallu attendre la dernière minute de la rencontre pour voir Lara Oviedo marquer le but de la victoire pour la Gantoise : un but cruel qui pousse l’Antwerp à la 3e place pour un demi point. Le match fut toutefois mené par la Gantoise qui devra tout de même soigner son attaque pour ne pas connaître la désillusion des années précédentes.

Victory-Braxgata 2-0

Léopold-Wellington 1-1

Mechelse-White Star 3-2 C’est la surprise des play-down. Le Mechelse a répondu à chaque fois au retour du White Star par des buts de Steenackers. Declercq avait ouvert le score à la 28e, Bodart et Dalla Vittoria égalisaient à chaque fois. Le Mechelse prend 3 points d’avance sur Louvain.

Louvain-Waterloo Ducks 0-3 Pas de souci pour les Waterlootoises qui ont attendu la fin de la première mi-temps pour scorer à deux reprises. Louvain fait une mauvaise affaire, mais c’était prévu.



Classement : 1. Gantoise 33,5 pts (+10) 2. Victory 16,5 pts (-6) 3. Antwerp 16 pts (+1) 4. Braxgata 14 pts (-4)

Classement : 1. Dragons 23 pts (+8) 2. Daring 23 pts (+1) 3.Racing 21 pts (+2) 4. Herakles 10,5 pts (-11) Play-down Léopold-Wellington 1-1

Mechelse-White Star 3-2

Louvain-Waterloo Ducks 0-3

Classement : 1. Waterloo Ducks 30 pts (+15) 2. Léopold 15,5 pts (-4) 3. White Star 14 pts (-1) 4. Mechelse 12 pts (-1) 5. Louvain 9 pts (-5) 6. Wellington 8 pts (-4)



C’est une bonne surprise que les Edegemoises ont causé pour leurs supporters. Au canon, l’attaquante Sole Contardi qui trouvait les filets aux 12e et 19e minutes. Il faudra un miracle pour que le Braxgata se qualifie alors qu’il doit se rendre à la Gantoise. Tandis que Le Victory accueillera l’Antwerp et pourra se contenter d’un nul.Le derby ucclois s’est terminé sur un nul courtois, Sistermans répondant sur pc au but d’ouverture d’Ocampo. Le Wellington continue sa lente remontée et se retrouve à 1 point de Louvain et 3 du Mechelse.