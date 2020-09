Cette rencontre, à priori déséquilibrée, était typiquement celle de deux équipes où les tendances pouvaient être inversées par les changements subis dans l’entre-saison. Nouveau staff au Watducks, nouveaux sérieux renforts à l’Herakles. Les Lierroises se montraient dès l’entame bien structurées et prenaient possession du terrain, repoussant les locales dans leur moitié de terrain. Ce n’est qu’à la 7e minute que le Watducks mettait le nez à la fenêtre, Lhopital ne parvenant pas à maîtriser devant le but une longue balle de Raymakers. Deux minutes plus tard, c’était au tour de White de dévier au-dessus un centre appuyé venu de la droite. A la 15e minute, le Wat’ obtenait un premier pc repoussé par la première sorteuse de l’Herakles. Le second quart débutait comme le premier avec un Herakles retrouvé qui se montrait dangereux sur un centre de Portugal dévié par Allendorf. A la 23e, il obtenait un pc que Fobe envoyait à côté du but. Le pressing lierrois entrainait des erreurs inhabituelles de la défense locale. Première sortie du Wat et un long tir de L. Goeminne que Stappaerts déviait de peu à côté. A la 3e minute, sur une belle descente à 4, l’Herakles obtenait un pc que Fobe reprenait en revers (0-1). Un dernier pc du Wat’ était repoussé juste avant la pause.

La reprise voyait les joueuses d’Arnaud Massaert suivre ses conseils de la pause et commencèrent à largement dominer le jeu, mais sans effet. Recroquevillées autour de Fobe et Cornette, les Lierroises s’en tiraient bien. Et encore mieux, à la 52e, Portugal déviait une balle hors de portée de Watelet (0-2). C’est la surprise. Il restait alors 17 minutes pour retourner la situation. Un pc à la 55e était simplement shooté à l’ancienne par T. Duquesne qui trompait Fobe (1-2). Le match changeait de rythme et accélérait : moment de confusion pour les visiteuses qui tentaient de bloquer le jeu. Le poteau se chargeait de sauver Dewelde. A la 62e minute, nouveau pc et nouveau piquet sur le sleep de Peeters. La pression verte était énorme sur le mur bordeaux : on ne jouait plus que dans la moitié de l’Herakles. A la 67e minute, quatrième pc pour le Wat’ : il ne donnait rien. Toutes les relances vertes étaient contrées et l’Herakles arrachait la victoire à l’énergie.

Les autres matchs

Le score du jour est à mettre à l’actif de la Gantoise qui a laminé le Wellington 0-8 avec trois doublés : S. Vanden Borre (2 pc), Sinia et Ballenghien ; Scheurs et Donohoe complétaient la note. Une première surprise est venue de Sint Job où l’Antwerp a été battue sur un but de van Rosmalen à la 42e sur pc ; un pc contesté par l’Antwerp qui estimait que la balle n’était pas tiré dans le cercle. Le Racing a failli également être surpris : il encaissait un pc de Burns à la 22e minute , mais réagissait directement par Englebert et à la 40e, Boon marquait le but de la victoire sur pc. Le Dragons a pu compter sur des buts de Verboven (22e), Raye (38e) et Struyf (44e) pour battre un Louvain qui se cherchait. L’importante rencontre entre le Léopold et le White Star s’est terminé par la victoire des Everoises qui ont d’abord mené sur une balle de Gaspari déviée dans son but par Massart, vu le Léo égaliser par L. Vilain et finalement émerger par Figueras : trois points très importants. Enfin, le Daring a réussi son entrée en DH en battant le Braxgata 2-1, avec deux buts de Jardel aux 18e et 35e minutes, Van Grimbergen réduisant la marque à la 35e : une autre grosse surprise !

Daring-Braxgata 2-1

White Star-Léopold 2-1

Wellington-Gantoise 0-8

Dragons-Louvain 3-0

Racing-Mechelse 2-1

Antwerp-Victory 0-1

Waterloo Ducks-Herakles 1-2