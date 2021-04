Demi-finale Racing-Gantoise 1-5

Que pouvait faire un Racing qui avait mérité sa place en demi-finale mais tombait sur l’ogre gantois ? Bien plus qu’on ne le présageait puisqu’après avoir pris un but à la 6e minute, sur un centre de Gerniers que Haussener ne parvenait pas à dégager (0-1), il égalisait à la 11e minute sur un stroke de Boon (1-1). Mais auparavant, à la 4e minute, De Mot s’était retrouvée seule devant De Rijck et ne parvenait pas à surmonter la grande gardienne. A la 9e minute, Sinia centrait (un peu en hauteur semble-t-il) en Schreurs déviait dans le but ; Mr Vander Borght n’accordait pas le but. A la 11e, sur le premier pc du Racing, Boon envoyait un tir à l’ancienne que S. Vanden Borre arrêtait du pied sur la ligne, avec la suite qu’on connaît. A la 18e minute, sur une erreur défensive, le Racing se retrouve à 3 contre 1 face à la gardienne gantoise et Englebert ne parvenait pas à marquer, seule devant De Rijck. Un manque de perçant et de clairvoyance qui coûtait cher aux Uccloises (elles auraient pu mener 3-1). A la 20e, Englebert tirait dans les nuages, à la 22e Sanguinetti arrivait au contact avec la gardienne : encore deux occasions franches alors que la Gantoise multipliait les erreurs individuelles et les pertes de balle. Et ce qui devrait arriver arriva : à la 27e, S. Vanden Borre obtenait une coup-franc juste en dehors des 23 mètres ; elle le tirait en force vers Ballenghien qui contrôlait et se retournait en décochant un tir puissant qui laissait Grimard de marbre (1-2). La première mi-temps se terminait par un gros pressing du Racing, la seconde débutait avec celui de Gand. Qui mettait enfin la machine en route et se mettait à jouer vite, étouffant le Racing qui s’écroulera aux 48 et 49 minutes avec deux buts de Ballenghien et Schreurs, tous les deux sur centre de Gerniers. La messe était dite. Le Racing obtenait deux pc, inefficaces. Chaque équipe allaient chatouiller la gardienne adverse, lesquelles s’en tiraient bien. Mais pas Grimard qui voyait un sleep hyper puissant de S. Vanden Borre nettoyer le haut de ses filets à la 58e minute (1-5). La Gantoise terminait la rencontre avec une bonne dizaine de pénétrations dans le cercle et un dernier pc à la 70e qui terminait sa course sur le piquet gauche. Un match très coloré car les deux jeunes arbitres ont attribué 6 vertes et 2 jaunes dans une rencontre pourtant très correcte.





Match de classement



Play-down



Après avoir encaissé un but de Bruni au quart d’heure, le Daring renversait le score grâce à un pc de Jardel à la 41e (fort tard donc) et un autre but argentin de Ferrazini à la 53e. Une 5e place donc pour les promues qui auront réalisé un fort beau championnat.Le Braxgata a attendu la demi-heure avant d’ouvrir le score par Van Grimbergen, puis s’est confortablement imposé avec des buts de Vorushylo, J. Vandermeiren et Ikegwuonu. Le Brax terminer 7e, une prestation largement inférieure à celle des précédentes saisons.Le Watducks a déroulé face au Léopold, prenant une belle avance grâce à deux buts de la jeune White et Ronquetti, le tout en 20 minutes. Gose rajoutait un 4e but à la 53e minute. Dans les dernières minutes, Mommens et Singh se rappelaient au préposé au marquoir.Un pauvre nul qui ne satisfait aucune des deux équipes et qui signe la fin des espoirs de Louvain d’échapper à la 5e placeWhite Star-Wellington 3-1SI Bierlaire ouvrait le score à la 16e minute, c’est le nom de d’Estelle Bodart qu’on retiendra pour le hat-trick qu’elle aura signé, assurant la victoire et le sauvetage définitif du White Star.Racing-Gantoise 1-5Antwerp-Dragons 15.00hr: Daring – Victory 2-1: Braxgata – Herakles 4-0Classement : 5. Daring 6. Victory 7. Braxgata 8. HeraklesWaterloo Ducks-Léopold 4-2Leuven-Mechelse 0-0White Star-Wellington 3-1 Classement : 1. Waterloo Ducks 36 pts (+22) 2. White Star 20 pts (+3) 3.Léopold 16,5 pts (-6) 4. Mechelse 14 pts (-1) 5. Louvain 10 pts (-7) 6. Wellington 8 pts (-11)