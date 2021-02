Racing-Daring 2-0

Si toutes les rencontres étaient intéressantes, celle qui voyait le Racing recevoir le Daring revêtait une importance certaine quand on sait que le Daring a surpris (agréablement) au premier tour et que le Racing a quelque peu vadrouillé en alignant des résultats en dent de scie. Il ne faudra attendre que 16 secondes pour enregistrer le premier but de la rencontre : une descente sur la gauche de Englebert et une balle passée à De Mot qui s’offrait un contournement en demi-cercle vers le but et qui battait Montserrat de près (1-0). Ce but surprenait des Molenbeekoises pas encore en place : grosse erreur mais qui semblait pouvoir être corrigée relativement facilement tant leur domination en première mi-temps allait être crainte. A la 3e minute, Grimard arrêtait le premier pc molenbeekois. La partie était rapide, engagée, puis diminuait d’intensité après de nombreuses pertes de balle ou interceptions. A la 14e minute, Boon recevait une carte jaune « capitaine » car les Uccloises s’étaient retrouvées à 12 sur le terrain. A la 17e minute, Bertarini se retrouvait seule face à Grimard qui repoussait et Rasir reprenait dans les nuages. Le second quart débutait avec une séquence d’une dizaine de passes entre Haussener et Ortiz, de quoi patienter en attendant la remontée au jeu de Boon, de retour de sa jaune. A la 23e, deuxième pc du Daring, repoussé. A la 24e nouvelle occasion pour Broccoli qui envoyait son revers à côté. Les attaques du Daring étaient trop légères face à l’arrière garde locales. On assistait à quelques jolis numéros dont celui de Bertarini et J. Willems en fin de mi-temps. Mais rien de dangereux pour les gardiennes. A la reprise, les joueuses de Thibault Cornillie sortaient quelque peu du pressing adverse et il faudra une Ferrazzini très clairvoyante pour sauver les meubles à la 43e minute : c’était la première occasion dangereuse de cette période plutôt terne. Le Racing gérait bien son avance tandis que le Daring se cassait les dents sur la ligne arrière.

A la 62e, le Daring obtenait son 3e pc, lequel n’était pas arrêté et la balle arrivait directement à la ligne médiane où se trouvaient les joueuses du Racing : elles s’emparaient de la balle et partaient vers le but de Montserrat. Sanguinetti sortait victorieuse du cafouillage devant le but (2-0). Le match était plié. Chacune des deux équipes obtenait encore un pc ; du côté du Daring, on n’a pas vu Jardel et l’arme favorite des Molenbeekoise a semblé oubliée dans leur arsenal offensif. Cette défaite est lourde pour le Daring qui perd tout el bénéfice de son premier tour.

Herakles-Dragons 0-3

Victoire sèche du Dragons (avec deux buts de Jakus) qui lui permet de passer en tête de la poule.

Antwerp-Braxgata 1-1

Les deux prétendants à la seconde place de la poule se sont neutralisés et restent sur leurs positions.

Victory-Gantoise 0-5

La Gantoise s’est rapidement mise à l’abri avec deux buts en 7 minutes (Sinia -2e, et Oviedo -7e) avant que Gerniers (2) et Ballenghien ne salent la note. La Gantoise confirme largement tandis que le Victory peine. Play-down : le White Star débute bien

White Star-Louvain 3-0

C’est le soulagement au White Star : les Everoises étaient citées comme l’équipe à aller chercher par les trois derniers au classement. Les joueuses désormais dirigées par Maxime Clément n’ont pas failli face au dernier et se sont imposées 3-0 face au dernier de la poule. Brachet et Granatto ont marqué aux 22e et 24e, de quoi tuer le match. Le White fait un pas intéressant vers la 2e place.

Léopold-Mechelse 0-1

C’est une des surprises du jour. Les Hombeekoises ont surpris une équipe réputée comme candidates faciles au maintien. L’unique but de la partie est venu du stick de Goudkamp.

Wellington-Waterloo Ducks 0-1

Très petite victoire du Watducks au Well, un petit but de Gose. De quoi faire oublier le 7-0 du premier tour. Mais pas de quoi rassurer la formation uccloise qui voit ses concurrentes directes s’échapper.

Résultats Top 8 Poule A Antwerp-Braxgata 1-1 Victory-Gantoise 0-5 Classement : 1. Gantoise 21,5 pts 2. Braxgata 13 pts 3. Antwerp 12 pts 4. Victory 10,5 pts Poule B Racing-Daring 2-0 Herakles-Dragons 0-3 Classement : 1. Dragons 16 pts 2. Racing 14 pts (+2) 3. Daring 14 pts (-2) 4. Herakles 10,5 pts Play-down Léopold-Mechelse 0-1 White Star-Leuven 3-0 Wellington - Waterloo Ducks 0-1 Classement : 1. Waterloo Ducks 12 pts 2. White Star 8 pts 3. Léopold 7,5 pts 4. Mechelse 7 pts 5. Wellington 3 pts 6. Louvain 1,5 pt