Le match du jour a vu le Watducks prendre le meilleur sur un Léopold entreprenant. Le Léopold a fait mieux que se défendre au Waterloo Ducks puisqu’il a pris toute la première mi-temps à son compte, ne laissant que des miettes au Wat’. Mais ce dernier en a profité au maximum : à la 21e minute, ‘t Serstevens récupérait une balle mal dégagée à droite du cercle et tirait vers le but, Peeters déviant dans le but au milieu d’un paquet de joueuses (1-0). Ce but un peu contre le cours du jeu ne rafraîchissait pas les ardeurs du Léo qui obtenait 4 pc consécutifs en fin de rencontre, sans en conclure un seul : Aisling D’Hooghe démontrait son talent.

En seconde mi-temps, la rencontre était plus équilibrée et les locales obtenaient 2 pc à la 45e : non convertis. A la 50e, une belle occasion pour les locales était dégagée par Grignard. Malgré un gros press, le Léo ne parvenait pas à percer la défense locale ; la plus belle occasion échut à Singh à la 58e, le revers de l’internationale italienne était contré par d’hooghe. En désespoir de cause, Dorian Thiéry faisait descendre sa gardienne. Mal lui en pris car dans les 30 secondes suivantes, une balle perdue par les Uccloises arrivait à Gose qui concluait dans le but vide (2-0).

L’autre rencontre de la poule B voyait le Mechelse créer la surprise du jour. Burns ouvrait la marque en fin de première mi-temps. Haussener égalisait à la 52e minute : deux points de perdus pour les Uccloises.

En poule A, la Gantoise n’a pas tremblé face à l’Herakles, réussissant un 5-1 avec un triplé de Vanden Borre. « Malgré un mois sans 7 joueuses retenues en qualificatif olympique, on a gardé une bon fonctionnement. » Le Braxgata a battu le White Star 2-0. Le White a longtemps tenu le nul ; ce n’est qu’aux 50e et 62e que Versavel trouvaient le chemin des filets. Cette défaite dans un match à 6 points est lourd de conséquence, les Everoises sont un peu dirigées plus vers les play-down.

Enfin, le Dragons et l’Antwerp se sont quittés sur un nul 2-2. L’Antwerp avait marqué en premier par Slattery. F. Teves égalisait, Delforge redonnait l’avance aux Nord-anversoises et finalement Magis sauvait un point à la 48e minute.

Poule A

Braxgata-White Star 2-0

Dragons-Antwerp 2-2

Gantoise-Herakles 5-1

Classement : 1. Gantoise 5m 15 pts (+11) 2. Dragons 5m 13 pts (+9) 3. Antwerp 5m 8 pts 4. Braxgata 5m 7 pts 5. White Star 5m 3 pts (-7) 6. Herakles 5m 0 pt

Poule B

Louvain-Victory 5-1

Racing-Mechelse 1-1

Waterloo Ducks-Léopold 2-0

Classement : 1. Waterloo Ducks 6m 13 pts (+9) 2. Racing 5m 11 pts (+6) 3. Louvain 5 m 9 pts (+3) 4. Léopold 5m 4 pts 5. Victory 5 m 3 pts (-7) 6. Mechelse 5m 2 pt