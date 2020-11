L'Association Royale Belge de Hockey (ARBH) a diffusé le communiqué suivant lundi après-midi :

A la suite du Comité de concertation qui s’est tenu ce vendredi 31 octobre, les Organes d’administration de l’ARBH, de la VHL et de la LFH ont pris les décisions suivantes :

Arrêt des championnats

· Toutes les compétitions, hormis la Division d’Honneur, sont arrêtées jusqu’au 31 décembre 2020. Les compétitions des jeunes de moins de 12 ans sont également stoppées comme préalablement communiqué le 28/10 ;

· En revanche, les entraînements pour les jeunes de moins de 12 ans ainsi que les stages pour ceux-ci + les enfants nés en 2008 peuvent être organisés ;

Reprise

· La volonté de la Fédération est de reprendre les championnats jeunes, Masters, Junior Masters, Ladies et Mineurs le week-end des 9 et 10 janvier 2021 ;

· Les championnats Belgian League (hormis les DH Dames et Messieurs) et Open League, reprendraient, eux, le week-end des 16 et 17 janvier 2021 ;

Attention ! Ces scénarios de reprise sont conditionnés à un assouplissement des mesures actuelles, permettant la reprise des entrainements pour tous à partir du 1er janvier 2021.

L’objectif est d’avoir joué les trois ou quatre dernières rencontres du premier tour chez les jeunes au plus tard au début du mois de février afin d’assurer une reprogrammation du second tour la plus rapide possible. Comme prévu initialement, celui-ci devrait débuter après les congés de carnaval.

Le cas particulier de la DH

En DH, la situation est différente. Dû au calendrier international, que ce soit avec les matchs de la Pro League mais aussi avec des compétitions de premier plan telles que la Coupe d’Europe ou encore les Jeux Olympiques, il y a beaucoup moins de flexibilité. C’est pourquoi, l’Organe d’administration de l’ARBH souhaiterait poursuivre le championnat DH au plus vite. En outre, il est aussi important de continuer le championnat dans les temps afin de connaître les équipes qui décrocheront un ticket européen pour l’EHL.

· De ce fait, la Fédération envisage de reprendre les compétitions DH au plus vite, idéalement dès le 22 novembre 2020 ;

· Cependant, la reprise devra s’effectuer dans des conditions sanitaires très strictes. Un protocole est en cours de rédaction et doit encore être validé par les autorités. Nous espérons pouvoir avoir un accord pour cette fin de semaine afin que les équipes puissent reprendre les entraînements au plus vite ;

Il est évident que les pistes évoquées ci-dessus constituent un scénario de reprise dans le cas où la situation sanitaire évolue dans le bon sens, ce que nous espérons tous. En attendant, prenez soin de vous, de vos proches et stay safe !