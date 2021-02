Les dirigeants de la fédération (ARBH) ont annoncé que Raoul Ehren, qui avait été nommé coach de l’équipe nationale de hockey féminine en décembre dernier, avait signé un accord de coopération jusqu'à la Coupe du monde de 2022. Le Néerlandais Raoul Ehren a succédé à son compatriote Niels Thijssen à la tête des Red Panthers en décembre 2020. À l'origine, une collaboration à court terme a été convenue jusqu'aux Championnats d'Europe qui se dérouleront à Amstelveen en juin de cette année. Entre-temps, ce contrat a été prolongé d'au moins un an, jusqu'à la Coupe du monde qui se jouera du 1er au 17 juillet 2022 en Espagne et aux Pays-Bas.

Jusqu'à la fin de la saison en cours, Raoul continuera également à coacher l'équipe féminine de Den Bosch (P-B). Hier, il a informé son club qu'il se retirerait à la fin de la saison pour devenir coach à plein temps de l'équipe nationale belge. Depuis sa nomination en décembre, les Red Panthers ont disputé cinq matches amicaux. A Valence en décembre elles ont gagné deux fois et fait un nul contre l'Espagne (1-2, 1-5 et 2-2). Et le week-end dernier, les Belges ont joué à Mannheim contre l'Allemagne, le numéro 3 mondial. Le premier match s'est soldé par une brillante victoire 1-4, le second par une défaite de justesse 2-1.

Le plus important reste que Raoul Ehren voit le potentiel d'une équipe qui est promise à de belles années.