Le Watducks allait-il réaliser un 9/9 pour un troisième match en 7 jours (match avancé). Louvain sortait d’un bon résultat contre le Racing (1/1), cette équipe à la recherche de plus d’automatisme pouvait-elle confirmer un potentiel certain face à un des grand favoris de la compétition. Sous une température d’été indien et un large public les hostilités promettaient un engagement total, Gougnard retrouvant ses anciennes couleurs et la présence de part et d’autre de nombreux internationaux (belges, français, espagnoles, argentins, irlandais et allemands).

Louvain était au complet, avec Gougnard (capitaine) à la manœuvre, Jacobi dans les buts et Della Torre en artificier, le coach Xavi Trenchs préférant Santana à Archibald.

Le Watducks alignait sa pléiade de stars et des jeunes talents du club, seul Charlet (dos) et Pangrazio (poignet) étaient laissés au repos.

Premier quart temps

Le match commençait tambour battant les deux équipes se rendant coup pour coup avec des contre-attaque et des exploits individuels. Gougnard and co n’arrivant pas à vraiment inquiété la défense du Watducks bien en place. 4e Pilou Maraite obtenait un penalty suite à un kick obtenu sur une faute rapidement joué. Della Torre ne mettait pas Vanasch en réelle difficulté sur son envoie. 7e belle envoie de Van Oost côté droit qui manque de peu le stick de Dykmans. 8e Gougnard intercepte une balle mal dégagé et file vers le cercle, la défense du Watducks intercepte. 10e Penalty pour les Watducks obtenu suite à une faute rapidement joué par Dhomen. Sur le PC joué en phase un défenseur de Louvain stoppe du pied la balle qui rentrait dans le but, stroke ! Dhomen se charge de le convertir, (0-1).

Deuxième quart temps

Le début du 2e quart temps commençait comme le premier, contre-attaque, interception et exploits individuel. 18e Genestet centrait pour Dykmans qui ratait de peu le tiping. 21e Madeley centrait pour Walsh qui ratait de peu de scorer. 26enouvelle interception de Gougnard qui était arrêté en tête de cercle par Van Strydonck-Dumont. Suite à des contestations de joueurs de Louvain Mr Pontus interrompt le jeu pour calmer les esprits, le score reste inchangé malgré une très belle action mené de main de maître par le jeune Wilbers qui centrait pour Dykmans. Le Watducks ne paniquait pas.

Troisième quart temps

A la 37e minute, très belle action de la jeune garde des Watducks, Van Oost passe à Capelle qui donne à Van Straaten, Jacobi est battu par l’attaquant français (0-2). Louvain n’abdique pas et continu d’attaquer, les universitaires obtiennent pas moins de 4 penaltys qui ne seront pas convertis, Vanasch et le PC défensif des Watducks montrant toute son efficacité. Les débats étaient assez équilibrés. Louvain ne profitait pas de ses quelques occasions malgré l’engagement de Maraite, Walsh et Della Torre.

Quatrième quart-temps

Le Watducks commençait directement très fort avec un centre de Genestet pour Wilbers, Jacobi était obligé d’intervenir car la balle partait au fond du but. 57emagnifique action des louvanistes, une-deux entre Santana et Gougnard, penalty obtenu ! A nouveau Vanasch et le PC défensif des Watducks étaient efficaces. 60eMaraite obtient un nouveau penalty pour Louvain, nouvel échec, le 7e ! 64e Ghislain déborde et shoot, un défenseur louvaniste s’interpose au dernier moment. 66eLouvain retire son gardien et tente le tout pour le tout. Les Watducks subiront 5 minutes d’assauts sans discontinuer, ils ne plieront jamais malgré la fatigue (2 matchs en 48 heure !) et les tentatives de Santana et Della Torre.

Louvain : Jacobi ; Georgis, Enrich, Coolen, Guerra ; Gougnard, Montelli, Walsh ; Maraite, Della Torre, Diaz ; Puis Van Lembergen, De Paepe, Vanden Dael, Weyers, Madeley, Santana

Watducks: Vanasch; Van Strydonck, Van Oost, Dumont, Boccard ; Ghislain, Dohmen, Genestet; Capelle, Dykmans, puis Van Straaten, Van Lierde, Wilbers, Lemaire, Cockelaere

Arbitres : C.Martin-Schmets et M.Pontus

Carte verte : 19e Capelle, 39e Gougnard, 42e Cockelaere, 44e Dhomen

Carte Jaune : 44e Coach Xavier De Greve ® Ghislain

Goals : 12e Dhomen penalty stroke (0-1), 37e VanStraeten (0-2)