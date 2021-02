Pro League

Espagne - Belgique

Espagne: Cortes; Sanchez, Rodriguez, Delas, Oliva, Alegre, Lleonart, Alosno, Ruiz, Quemada, Bolto

Sur le banc: Salles, Tarres, Beltran, Romeu, Miralles, Recasens, Alvarez (GK)

Belgique : Vanasch; Boccard, De Sloover, A. Van Doren, Hendrickx; Gougnard, Dohmen, Denayer; van Aubel, Dockier, Cosyns.

Sur le banc: T. Stockbroekx, Poncelet, Charlier, Meurmans, Kina, Luypaert, L. Van Doren (GK)

Les arbitres: MM. Vazquez et J. Mejzlik

Contexte

Vendredi matin, les Red Lions ont dominé les Espagnols malgré quelques flottements dans les 2 et 3e quarts. Un doublé de Dockier avait suffi au bonheur des Belges qui sont prêts à contrer la fougue espagnole durant le premier quart-temps. Shane McLeod a fait tourner ses troupes sans surprise. Quatre joueurs ont été changés. Il a écarté Stockbroekx au profit de Poncelet. Au milieu, il a mis de côté Wegnez pour Meurmans. Devant, il a fait monter Thibeau Stockbroekx et Cosyns à la place de Boon et Briels.L'équipe du samedi est rajeunie et donc moins expérimentée.

Premier quart

XX