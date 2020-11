Pays-Bas: Vissers, De Mol, Van Der Weerden, De Wijn, Balk, Bakker, Van Ass, Wortelboer, Kellerman, Pruijser, Galema; ensuite Hertzberger, Croon, Pieters, Brinkman, Blaak, Janssen, Beins





Les arbitres: Mme L. Delforge et Mr. C. Van Bunge





Les cartes vertes: 11e Hendrickx





Les cartes jaunes:





Les buts: 7e Hendrickx sur pc (1-0), 8e Hertzberger (1-1), 13e Brinkman (1-2)





Après le double succès contre l'Angleterre, les Red Lions font face aux Pays-Bas. Tout comme la Belgique, les Pays-Bas ont engrangé 6 points face aux britanniques. Par rapport à ce weekend, Boon, Ghislain, Willems et Poncelet ne font pas partie des 18 repris par Shane McLeod. Il s'agit du dernier match en Pro League cette année pour les deux équipes. Comme contre l'Angleterre, Florent Van Aubel jouera au poste d'arrière gauche. Quelques beaux duels à suivre: Bakker - Van Ass face à Dohmen-Denayer, deux belles attaques, le duel Hendrickx - Van Der Weerden sur pc et évidement les deux entraineurs, Max Caldas et Shane McLeod.



La première escarmouche vient des Red Lions et de Cosyns. Il joue en relais avec Denayer mais écrase sa reprise qui termine à côté alors qu'il était face au but de Vissers. La Hollande réplique avec Kellerman qui dribble sur la baseline mais Arthur Van Doren intervient. Max Plennevaux imitait Kellerman mais obtenait un pc pour une faute dans le cercle. On joue la 8e minute. Hendricxk est sur le terrain et ouvre le score d'un sleep rasant en plein centre. Sur la remise en jeu, les joueurs hollandais égalisent. Ils jouent sur le côté gauche. Galema reçoit la balle et passe subtilement à Hertzberger qui marque dans le but. Après ce début en fanfare, les deux équipes font circuler la balle. La Hollande prend l'avantage. Son capitaine, Bakke,r joue dans le cercle. Manu Stockbroekx rate son contrôle. La balle arrive vers Brinkman qui tire sur Van Doren. La balle lui revient il donne l'avantage à son équipe.



Thibeau Stockbroeckx se procurait une belle occasion en dribblant sur la gauche et en tirant à côté. Victor Wegnez fait appel à la vidéo pour obtenir un pc. Il n'y avait pas faute, la Belgique perd son appel à la vidéo. Dockier reçoit la balle dos au but en entrée de cercle. Il se retourne pour tirer en revers mais son envoi est contré. Très bon pressing des attaquants belges, ce qui permet à T. Stockbroeckx de profiter d'un mauvais contrôle pour lancer Wegnez dans le cercle. Mais il perd son face-à-face avec Vissers. Denayer passe à Cosyns. L'ancien daringmen rentre dans le cercle en dribble. Il semble perdre le contrôle de la balle mais parvient à alerter Vissers qui sauve en corner.

Belgique: L. Van Doren; Boccard, E. Stockbroekx, A. Van Doren, Van Aubel, Dohmen, Denayer, Gougnard, Dockier, Cosyns, Briels; ensuite Vandenbroucke, T. Stockbroekx, Meurmans, Hendrickx, Plennevaux, Kina, Wegnez