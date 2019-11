Le duel aura lieu aussi bien en Dames qu’en Messieurs : "Ce sont deux clubs ambitieux ; nous aurons de très belles rencontres." Xavier de Greve se réjouit de retrouver Pascal Kina qui fut son T1 au Watducks. "Ce sera amusant de comparer deux systèmes de jeu et de s’affronter. La Gantoise est plus forte que la saison passée et s’est bien améliorée. Ce sera un match très complet. Nous aimons bien contrôler et dominer, mais ce ne sera peut-être pas le cas. On a archi-dominé à l’Orée dimanche dernier et on a été battus : il y a eu des leçons intéressantes à tirer de cette défaite."