Après avoir acté les départs d'Alex de Paeuw et de Charles Masson, le club bruxellois a fait place à quelques solides arrivées: Xavier De Greve comme coach avec Steve Crauwels, John-John Dohmen et Dorian Thiery comme accélérateur de jeu dans le milieu. Ce matin, le club confirme deux nouvelles recrues qui viennent de France. On sent la patte de Xavier De Greve qui est assistant-coach de l'équipe nationale française. Il aura certainement ce qui se fait de mieux parmi la jeune garde française. Il n'est donc pas étonnant de voir débarquer deux Bleus de 21 ans: Amaury Bellenger et Eliot Curty.

Amaury Bellenger est un international de 21 ans de l’équipe de France A. Milieu défensif, il jouait au Racing Club de France avec lequel il a été champion de France et 1/4 de finaliste EHL en 2017.



Eliot Curty est également un international de 21 ans de l’équipe de France A. Milieu de terrain, il vient du Cercle Athlétique de Montrouge, vice-champion de France en titre et 1/8 de finaliste EHL en 2019.