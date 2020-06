Le Red Lion Manu Stockbroekx a signé un contrat de deux ans avec le club bruxellois.

L’Anversois Manu Stockbroekx prendra l’accent bruxellois de Woluuwé-Saint-Pierre dès cet été. Le Red Lion, qui avait rejoint le Dragons il y a un an, a signé un contrat de 2 ans avec l’Orée qui affiche de plus en plus clairement son ambition de titre. Après avoir attiré John-John Dohmen et Dorian Thiéry, c’est un troisième Red Lion qui rejoint la Blue Army.