Par voie de communiqué, l'ARBH a d'abord observé la situation. "La Ligue Francophone de Hockey déplore bien entendu que la situation sanitaires ait poussé les autorités à en arriver là, mais a néanmoins décidé de suivre les recommandations de sa Ministre."

Concrètement, au niveau de la Ligue Francophone de Hockey, il a été décidé "une r emise de tous les matchs (officiels et amicaux) et les entraînements avec contacts à partir du samedi 24 octobre 2020." Toutefois, les matchs de rattrapage et les entraînements prévus ces jeudi 22 et vendredi 23 octobre 2020 peuvent encore avoir lieu. Les entraînements sans contacts sont encore permis après le 23 octobre 2020.

En revanche, la situation est encore floue quant à l'avenir des catégories nationales LFH et VHL. " Nous ne nous prononçons pas encore quant au maintien ou report des rencontres à partir du samedi 24 octobre. Ceci dépendra des décisions prises par le Gouvernement flamand et/ou le Codeco de vendredi après-midi."

Parmi les certitudes, de U7 à U12, la situation ne change pas. On s'entraîne et on joue des matches.