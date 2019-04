Les Anversois sont les premiers Belges à entrer en lice ce mercredi.







Le Dragons mène dans son huitième de finale de l'EHL face aux Irlandais de Three Rock Rovers après un premier but d'Henri Raes à la 10e minute. Malgré l'égalisation d'Hosking, les Anversois sont repasser devant grâce à O'Donoghue sur pc.



Suivez la rencontre en direct !

PREMIER QUART-TEMPS (1-0)



Après une prise en main du début de rencontre par les Irlandais, le Dragons obtient le premier pc de la partie après seulement 4 minutes de jeu. Mais celui-ci ne donne rien. Quelques minutes plus tard, le Red Lion Florent van Aubel entre dans le cercle et centre pour Bakhuis qui ne cadre pas son revers.

A la 10e minute, le Dragons ouvre le score après une très belle construction : Denayer tout d'abord arrive à sortir d'un marquage de plusieurs adversaires pour trouver van Aubel. Le Belge tentait sa chance, sans succès mais Henri Raes était à la bonne place pour pousser la balle dans le goal (10e, 1-0).

Kevin Mullins tente de répondre au but d'ouverture via un tip-in devant la cage anversoise mais sans trouver le cadre. Dans la foulée, le Dragons se fait peur après une perte de balle en défense mais le gardien Tobias Walter est à la parade.

DEUXIEME QUART-TEMPS (2-1)



Les Irlandais poussent en début de deuxième quart-temps et obtiennent un premier pc. Le sleepeur Luke Madeley tente sa chance mais voit son essai être stoppé par Walter. Le Dragons souffre et voit ensuite une touchette de Walker passer juste à côté de son but. Arrive ce qui devait arriver : sur une nouvelle perte de balle en défense, les Anversois se font punir par le capitaine adverse, Hosking (22e, 1-1).

Les Irlandais vont vite revoir le Dragons leur repasser devant : quelques secondes après l'égalisation, Shane O'Donoghue redonne l'avance à son équipe sur pc (22e, 2-1) alors que la mi-temps est sifflée à Eindhoven.



Les compositions :

Dragons : Walter, Lootens, Uher, O'Donoghue, Noblett, Denayer, Rubens, Shimmins, Thys, van Aubel, T.Willems.

Three Rock Rovers : Carr, Kane, Nair, Macmahon, English, Morris, Hosking, Madeley, Walsh, Wlaker, Darling.

Les buts : Raes (1-0, 10e), Hosking (1-1, 22e), O'Donoghue sur pc (2-1, 22e)

Carte verte : 10e Shimmins