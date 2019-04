Les Waterlootis entraient en jeu ce mercredi.

C’est au bout d’une rencontre très pauvre en occasions que le Watducks s’est qualifié pour les quarts de finale en remportant la séance de shoot-outs.

La rencontre avait débuté avec un tempo élevé et un premier pc pour le Wat mais Boccard ne parvenit pas à cadrer. L’ouverture du score était anglaise après une reprise en un temps imparable devant Vanasch (0-1). Les hommes de De Grève allaient égaliser quelques minutes plus tard via Pangrazio (1-1) avant d’enchaîner les mauvais choix et sans se procurer de réelles occasions de but.



Finalement, Romain Penelle inscrivait le dernier shoot-out du Watducks et permet ainsi à son équipe de rejoindre le Dragons en quart de finale de l'EHL.



Revivez la rencontre



PREMIER QUART-TEMPS (0-0)



Le Watducks prend le match en mains dès les premières minutes en ayant la possession de la balle. Le prmier pc est belge après un beau travail de Simon Gougnard mais Gauthier Boccard ne parvient pas à cadrer. Le tempo est élevé, le Watducks semble meilleur après ce premier quart-temps mais il ne l'a pas encore montré en se procurant de réelles occasions franches.

DEUXIEME QUART-TEMPS (1-1)



Le deuxième quart-temps a repris avec la même intensité. Finalement, malgré la possession de la balle belge, c'est Surbiton qui ouvre le score via une reprise en un temps de Goodfield qui crucifie Vanasch (23e, 0-1).

Dans la foulée, Gauthier Boccard tente de répondre à ce but d'ouverture sur pc mais son sleep passe une nouvelle fois à côté de la cage anglaise. Louis Capelle envoie ensuite une lourde frappe sur le gardien adverse qui s'interpose bien. L'égalisation arrive enfin après une perte de balle dans la défense de Surbiton. Pangrazio ne se fait pas prier et envoie un revers dans le plafond du but adverse (26e, 1-1).

Les hommes de De Grève continuent à pousser et Van der Straaten est tout proche de doubler la mise sur un superbe service de Gougnard mais sa déviation passe de peu à côté. En toute fin de mi-temps, les Waterlootis reçoivent un troisième puis un quatrième qui ne donnent rien.

TROISIEME QUART-TEMPS (1-1)



Toujours aucune grosse occasion depuis le retour des vestiaires entre deux équipes qui tentent d'imposer leur rythme. Ce troisième quart a surtout donné place à beaucoup de pertes de balle et très peu d'occasions. Il reste 15 minutes au Watducks pour faire la différence et rejoindre le Dragons en quart de finale.

QUATRIEME QUART-TEMPS (1-1)



Le dernier quart débute par un pc pour Surbiton que Vincent Vanasch sort sans trop de difficultés. A 6 minutes de la fin du temps réglementaire, les Anglais forcent un deuxième pc qu'ils jouent sous forme de phase mais toujours sans succès. Malgré une possession de la balle en fin de rencontre, le Watducks est accrcoché et devra se défaire du Surbiton aux shoot-outs.

SHOOT-OUTS

Gougnard, Boccard, Dohmen, Van Straaten et Penelle seront les cinq tireurs du côté du Watducks.

- Gauthier Boccard est le premier à s'élancer et réussit sa tentative (1-0).

- Simon Gougnard s'élance et rate son essai (1-0).

- Vincent Vanasch sort le premier shoot-out anglais (1-0).

- Vincent Vanasch continue sur sa lancée et stoppe le deuxième shoot-out anglais (1-0).



- Van Straaten inscrit le deuxième but des Canards lors de cette séance de shoot-outs (2-0).



- Première réalisation anglaise dans cette séance (2-1).



- Dohmen met le Watducks sur du velours in inscrivant son shoot-out (3-1).



- Surbiton réduit de nouveau l'écart via Goodfield (3-2).



- Romain Penelle offre finalement la qualification au Watducks (4-2).



Les compositions

Waterloo Ducks : Vanasch, Van Strydonck, Dumont, Van Oost, Boccard, Dohmen, Gougnard, Ghislain, Van Lierde, Pangrazio, L. Capelle puis Penelle, Cockelaere, Wilbers, van Straaten, R. Penelle, Bertrand.



Surbiton : Gibson, Taylor, Ja. Gall, Beltz, Goodfield, Jo. Gall, Beckett, Wallace, Royce, Forsyth, Creed puis Prosser, Sorsby, Boon, Draton-Chana, Spencer, Parkes.



Cartes vertes : 16e Van Straaten, 29e Forsyth, 57e Dohmen.



Les buts : Goodfield (23e, 0-1), Pangrazio (26e, 1-1).

Shoot-out : Boccard (1-0), Draton-Chana (1-0), Gougnard (1-0), Wallace (1-0), Van Straaten (2-0), Forsyth (2-1), Dohmen (3-1), Goodfield (3-2), Penelle (4-2).