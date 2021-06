Le gratin du hockey s’était réuni mardi soir à la Wilrijkse Plein à Anvers à l’occasion de la grande inauguration du centre d’excellence dédié aux Red Lions et aux Red Panthers. En compagnie notamment du ministre flamand des Sports Ben Weyts, du bourgmestre d’Anvers Bart De Wever et du nouveau président de l’ARBH Patrick Keusters, les Lions et les Panthers ont déposé leur stick le temps d’une soirée pour découvrir leur nouvel écrin d’entraînement. À la sortie, ils arboraient tous un large sourire.