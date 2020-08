La nouvelle était dans l'air depuis quelques jours, elle a été officiellement confirmée par le joueur lui-même. Jérôme Dekeyser, Jay pour les intimes, quitte Uccle Sport (D1) pour rejouer parmi l'élite de notre hockey, à Louvain.

Un choix qui peut paraître surprenant quand on sait que l'ancien Red Lion (dont le dernier grand tournoi remonte à Boom en 2013 avec le titre de vice-champion d'Europe à la clé) aura 37 ans en décembre prochain. Mais qui ne l'est pas tant que cela quand on connaît l'enthousiasme légendaire du joueur. "J'avais besoin d'un nouveau challenge. J'étais allé jouer à Uccle Sport les trois dernières saisons, l'idée étant de remonter en DH le plus vite possible. La première saison, nous sommes restés en D2 à trois points près. La deuxième saison, nous sommes montés en compagnie de l'Old Club. Et la saison dernière nous nous sommes maintenus sans problèmes. Mais quelques joueurs clés avaient décidé d'arrêter, notamment Alaric Dekelver, et nous perdions aussi Uri Garreta. Les renforts se faisaient attendre, aussi quand Louvain est venu me chercher début juillet je n'ai pas hésité très longtemps."

Le tout est évidemment de savoir si à bientôt 37 ans, Jay arrivera à retrouver le rythme de la DH après trois saisons passées dans les divisions inférieures. "Je suis 100% sûr que je peux encore apporter un plus" plaide le Bruxellois qui joua pour l'Orée, le Dragons, le Brax, à nouveau l'Orée puis Uccle Sport. Je bosse comme un malade pour récupérer ma condition physique d'antan. Je pense qu'on sera agréablement surpris et je veux relever le challenge."

La ligne d'attaque louvaniste devrait comporter, outre quelques jeunes du cru, l'Irlandais Sean Murray (ex-Rotterdam), Pilou Maraite et Jérôme Dekeyser. "La saison dernière, Louvain a mis 4 pc sur 40. Je vais essayer d'améliorer cette statistique" sourit-il. On ne demande qu'à le croire.