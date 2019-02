Tom Boon fait rêver des milliers de jeunes hockeyeurs qui espèrent lui ressembler plus tard. Ce beau gosse des terrains a réussi sur les deux tableaux. Non seulement il est talentueux et spectaculaire balle au stick, mais il dégage l’image d’un mec cool. L’attaquant a pris les traits du coéquipier parfait pendant un match et durant la 3e mi-temps.

(...)