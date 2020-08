Le sort en est jeté : les mesures sanitaires prises par le Conseil national de Sécurité n’ayant pas été renforcées, le championnat de hockey peut reprendre. Mais l’ARBH a sorti un lapin de son chapeau : alors qu’elle hésitait entre trois dates de reprise (les week-ends des 5 et 6 septembre, ou 12-12, ou 19-20), ce sera finalement en semaine, le jeudi 10 pour les Dames et le vendredi 11 pour les Messieurs, que les Divisions d’Honneur vont reprendre. Les autres divisions pourront déjà reprendre le week-end précédent, voire le 30/8 pour l’Open League.

Après six mois sans hockey (le dernier match a été disputé le 8 mars) le secrétaire général de l’ARBH, Serge Pilet, ne cache pas sa satisfaction, même si tous les problèmes ne seront pas résolus. “Il est grand temps qu’on s’amuse à nouveau sur un terrain, et crucial que la vie des clubs redémarre” souffle l’Anversois. “Nous sommes en train de travailler sur un protocole de match car un certain nombre de problèmes restent en suspens. D’abord, le nombre de spectateurs. Le CNS parle de 400 pour les rencontres à l’extérieur, il va donc falloir trouver un système pour réserver ses places, car ce nombre sera trop juste pour la plupart des rencontres de DH. Et il faut voir ce qu’il en sera en Flandre. Il reste aussi des problèmes spécifiques au hockey, comme par exemple les masques sur pc, qui devront être individualisés. Les dug-out deviennent des lieux à risque qui doivent être désinfectés, et il n’y aura pas de ball boys. Voilà pour les principales nouveautés.”

Double week-end

Le championnat d’Honneur reprendra donc par un double week-end, de quoi mettre tout le monde dans le bain rapidement. Deux autres doubles week-ends auront lieu les 19 et 20 novembre (journée initialement prévue le 30 août) et les 1 et 2 octobre (journée initialement prévue le 6 septembre). Lors de cette journée de reprise, chez les Messieurs, on aura droit aux rencontres suivantes (20h30) : Daring-Braxgata, Racing-Namur, Antwerp-Orée, Old Club-Gantoise, Waterloo Ducks-Herakles, Dragons-Louvain et, en guise de sommet, Beerschot-Léopold.

Panthers et Lions inchangés

Sur le plan international, dans le cadre de la Pro League, pas de changement en perspective. Les 22 et 23 septembre, les Panthers et les Lions se déplaceront en Allemagne à huis clos, tandis que le week-end de Toussaint (31 octobre et 1er novembre) les Belges recevront les Anglais et le mercredi suivant, les Hollandais. Avec ou sans spectateurs, on verra.