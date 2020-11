Le Léopold offre une égalisation à un Dragons qui a mieux fini la partie

Léopold – Dragons 2-2

Léopold : Henet ; Forgues, J. Verdussen, Poncelet, Muschs, Zimmer, Cuvelier, De Trez, Degroote, Boon, Englebert ; Puis A. Verdussen, Baumgarten, Eaton, Groeteclaes, Verdoodt

Dragons : Walter ; Geers, Lootens, Noblett, Della Torre ; Denayer, Cobbaert, Rombouts ; Rubens, Charlier, van Aubel ; Puis Martinez, Raes, Luyten, Putters, Foubert

Arbitres : MM. S. Michielssen et L. Dooms

Cartes vertes : 30e Foubert, 67e Luyten

Les buts : 29e Martinez (0-1), 32e Baumgarten (1-1), 52e Boon sur pc (2-1), 55e van Aubel (2-2)

Maxime Plennevaux ne figurait pas sur le terrain. Jeudi, il s’est claqué (ischios) à l’entraînement des Red Lions. «J’ai fait un drôle de mouvement pour éviter le gardien», confiait celui qui passera une IRM mardi pour en savoir plus. «Je me sens déjà mieux.»

Tom Boon était donc orphelin de son comparse. A la 10e minute, Tom Boon provoquait le premier pc de la rencontre et la première occasion franche de la partie. Le sleep de Boon était sorti par le défenseur qui ne pouvait éviter un 2e pc que Tobias Walter sortait. Le Dragons était bien en place, mais les deux équipes se neutralisaient. Raes répondait d’un tir croisé en revers qui traversait le cercle. Sur la baseline, Charlier centrait sans que personne ne dévie la balle.

Le 2e quart temps n’était pas plus riche en occasions. Anversois et Ucclois peinaient à jouer assez vite pour créer des failles. Le Léo perdait de l’énergie à discuter les coups de sifflet.

A la 29e minute, la défense du Léo manquait une réception qui profitait à van Aubel, qui en bord de cercle faisait circuler la balle qui arrivait jusqu’à Martinez qui armait un gros tir croisé (0-1). Le Léo égalisait d’une belle déviation de Baumgarten (1-1). Dans la foulée, le Léo forçait son 3e pc à la 33e minute. Le 4e pc était contré par le premier sorteur.

La covid-manager rappelait déjà pour la 4e fois au banc du Dragons de mettre son masque. La carte verte était dans l’air.

Le Léo remontait bien sur le terrain. Pendant quelques minutes, il vivait un temps fort marqué par quelques incursions dans le cercle, mais il manquait un tueur pour mettre la tête. C’est pourtant le Dragons qui héritait de son premier pc à la 41e minute. La défense du Léo avait été laxiste dans son marquage. Le sleep filait à côté. Un flick de Poncelet offrait un duel Zimmer-Walter. Le gardien était dessus. Le jeu gagnait en qualité et en précision même si le ping-pong n’était jamais loin. Zimmer provoquait le 5e pc du Léo pour un kick provoqué. Le pc était annulé. Pour un coup sur le stick de Boon, le 5e pc était accordé sur la phase suivante. Boon mettait le Léo aux commandes du match pour la première fois de l’après-midi. Zimmer était fauché par Rombouts. Il avait glissé. Le contact était jugé peu dangereux La carte restait en poche.

Le quatrième quart-temps commençait par une mauvaise passe de la défense uccloise. Charlier interceptait mais Henet se couchait comme il fallait. Eaton perdait une balle scandaleuse qui permettait à van Aubel de partir en une-deux. Il rétablissait trop facilement l’égalité (2-2). Geens était furieux. Poncelet slalomait mais était bloqué par Walter. Le Léo tentait de pousser. Les milieux récupéraient beaucoup de balles. Boon se heurtait à Walter. Sur une nouvelle perte de balle du Léo, le Dragons remontait le terrain, mais Della Torre ne pouvait la dévier suffisamment devant le but vide. Artur Verdu était impeccable dans sa remontée de terrain, mais son centre ne trouvait pas de stick. Le Dragons dominait la fin de rencontre. Le score ne changeait plus.

Le Watducks dépose sa carte de visite à l'Orée

Orée - Watducks 0-3

Orée : Thieffry, Raemdonck, Bellenger, Clément, Stockbroekx, Dohmen, Simar, Thiéry, Curty, Domene, Callioni, puis Beckers, Willocx, Neven, S. Branicki et Van Nieuwstadt.

Watducks : Vandenbroucke, Dumont, Van Strydonck, Charlet, Van Oost, Sidler, Van Marcke, Boccard, T. Willems, Dykmans, Ghislain, puis Wilbers, L. Capelle, Lemaire, Depelsenaire et de Backer.

Arbitres : MM. N. Benhaiem et G. Uyttenhove.

Les buts : 8e Van Strydonck sur pc (0-1); 39e Dumont sur pc (0-2); 64e Capelle (0-3).

Le Watducks est le premier en mouvement et Sidler envoie un centre devant le but qui passe devant la ligne sans personne à la réception. Les Canards insistent un Tommy Willems teste les réflexes de Thieffry à la 6e. Deux minutes plus tard, le Wat obtient son premier pc. Il est tiré par Boccard et dévié dans le but par Van Strydonck (0-1). Les Woluwéens ne s'énervent pas et sont le plus souvent en possession de la balle, mais sans pouvoir menacer Vandenbroucke, très bien couvert par sa défense. Wilbers sollicite à nouveau Thieffry dans l'autre camp (13e). Il faut attendre la 17e pour voir Vandenbroucke intervenir devant Callioni sur une phase de jeu. En réplique, à la 21e, un tir de Ghislain s'égare à côté.

Les Oréens obtiennent un premier pc à la 23e mais Van Marcke joue son rôle de premier sorteur avec autorité. Une combinaison Capelle-Ghislain se termine à nouveau à côté pour le Watducks (26e) et à la 32e l'Orée obtient son second pc, mais le tir de Domene passe à côté de l'objectif.

A la reprise, le Watducks met rapidement les choses au point : deuxième pc, qui en provoque un troisième, et c'est encore une variante qui surprend la défense locale, Charlet servant Dumont (0-2). L'Orée réagit, mais face à un bon pressing des Brabançons, n'arrive pas à poser son jeu habituel. Un troisième pc signé Domene s'écrase sur le piquet : ce sera la dernière occasion locale. Thieffry empêche Ghislain de tripler la mise à la 50e, ce qui est chose faite par Capelle à la 63e (0-3). Et cela aurait pu être pire pour les Oréens puisqu'à la 68e, le Wat part en contre à quatre contre un. Ghislain, pas égoïste, sert Wilbers qui rate cette grosse occasions. On en restera là.

Une reprise sous haute tension pour le Bee

Beerschot-Daring 3-3

Beerschot : H. Verhoeven ; Fürste, M. Peeters, De Sloover, Penelle ; H. Peeters, S. Verhoeven, Catlin ; Perez, Duvekot, Capelle, puis Gus, Cabuy, Saeys, Goudsmet et Mortelmans.

Daring : Feldheim ; Cicileo, Bell, Brunet, Denis ; Kruger, Coelho, Cosyns, Salis ; Van Linthoudt, Sior ; Puis Vander Gracht, Leffler, Legrain, Montone, Marqué.

Arbitres : MM. R.Tinant et T. Bigare

Carte jaune : 11e Kruger

Les buts : 6e Duvekot (1-0), 18e Coelho (1-1), 35e De Sloover sur Stroke (2-1), 52e Bell sur PC (2-2), 54e Perez sur PC (3-2), 68e Sior sur PC (3-3)

C’est à côté de tribunes bien vides que se déroule le match du Beerchoot contre le Daring en ce dimanche de reprise du Championnat. Une rencontre qui s’est montrée très compliquée à dominer pour le Beerchot et qui finira sur un nul (3-3). Même si la pause forcée ne leur a pas fait du bien, le Daring en profitera pour tirer son épingle du jeu.

Premier quart-temps (1-0) Le 1er PC du Bee est déjà sifflé à la 1ère minute. De Sloover ne parvient tout de même pas à le convertir. On peut observer que l’équipe anversoise se montre très offensive dès les premières minutes. Le Daring cherche sa première occasion dès la 4e minutes du jeu. Duvekot marque à la 6e et ouvre le score (1-0). C’est le déclic pour le Daring qui se réveille. Coelho tire sur le pied de S. Verhoeven involontairement mais celui-ci a besoin d’un peu de temps pour se relever. Kruger prend une carte jaune à la 11e

Deuxième quart-temps (2-1) Cette fois-ci, c’est le joueur du Daring Coelho qui ouvre le score de son équipe et qui marque à la 18e (1-1). Les Molenbeekois tentent à nouveau de marquer à la 20e mais la balle passe tout juste à droite des filets de H. Veroeven. La tendance s’est inversée et c’est à présent le Daring qui se montre le plus offensif. Les joueurs sont quasiment tout le temps présent dans les 25 des Anversois. On observe aussi une belle intervention de Mortelmans avec une balle qui ne sera malheureusement pas déviée. A la 39e minute, le Bee marque mais on entend siffler juste avant. Heureusement pour eux, c’est un stroke. De Sloover s’en charge et marque à la 35e (2-1). Les Ours maintiennent leur avantage.

Troisième quart-temps (2-2) Ce qui est sûr c’est qu’on peut l’appeler « le quart-temps de tous les dangers » car il débute par un combat acharné. Trois PC sont sifflés en faveur du Bee à la 42e, 43e, et un second à la 43e, mais Feldheim garde bien son but et aucune balle ne passe. C’est ensuite pour le Daring que les PC s’enchainent à la 44e, 47e, 50e, deux à la 51e. Le dernier PC sera converti par Bell à la 52e (2-2).

Quatrième quart-temps (3-3) Un PC est sifflé pour le Bee dès la 53e minute, converti à la 54e par Perez (3-2). Ce sont ensuite deux PC qui sont sifflés pour le Daring à la 55e, sauvé par la main de Feldheim, et à la 58e. Il faudra attendre la 66e et un énième PC pour le Daring pour voir Sior le convertir à la 68e (3-3). Les jeux sont faits, le score final sera une égalité.

Gand prend déjà la première place

La Gantoise – Antwerp 6-2

La Gantoise : Santiago ; Dubois, Tolini, M. Deplus, Vanwetter ; de Paeuw, Kina, Goyet ; Saladino, Masson et Rogeau puis Hellin, Tynevez, T. Deplus, Esquelin, De Borrekens.

Antwerp : Drijver ; N. Van Straaten, Machtelinckx, Van Ginneken, Uher; Paton, Rombouts, Verheijen; Van Baal, Stockbroekx, P. Van Straaten puis De Winter, Imrie, Van Wanrooij, Groen, Huyghe.

Arbitres : MM. J. Ciechanowski et Hardy.

Cartes vertes : 34e Van Ginneken, 54e Kina, 57e Paton

Les buts : 2e Goyet (1-0), 7e Saladino (2-0), 18e Imrie (2-1), 22e Tolini sur pc (3-1), 38e de Paeuw (4-1), 45e De Winter (4-2), 46e de Paeuw (5-2), 66e de Paeuw (6-2)

La Gantoise s’est facilement imposée contre l’Antwerp dimanche après-midi. Les Anversois se sont tout de même bien défendus en osant jouer vers l’avant à partir du 2e quart temps. Mais sur tous les goals gantois, trois sont des cadeaux des visiteurs.

Les locaux commencèrent à fond avec deux buts en moins de dix minutes. Opportunistes, Goyet et Saladino furent plus prompts que la défense anversoise et un Uher peu inspiré. Puis Esquelin, Tynevez et Tolini tentèrent de creuser l’écart mais Drijver et Van Ginneken sur la ligne sortaient tout. Juste avant la fin du premier quart, Imrie fit 2-1 sur un rebond.

Le deuxième quart fut plus décousu avec deux adversaires moins structurés dans leur organisation. Tolin marqua rapidement son sleep puis cette fois, c’est le portier argentin de Gand qui sortit le grand jeu. Après avoir sorti l’essai de Van Ginneken, Santiago signa un arrêt de classe internationale sur le rebond de Paton. Van Baal et Stockbroekx se cassèrent aussi les dents.

Le troisième quart permit à Gand de sceller sa victoire en prenant trois buts d’avance. de Paeuw par deux fois profita des largesses défensives visiteuses pour faire 4-1 puis répondre à De Winter pour le 5-2. Masson aurait dû faire 6-2 mais se heurta à l’excellent Drijver dans son un contre un.

Rien de bien savoureux à se mettre sous la dent dans le dernier quart, mis à part le troisième goal de de Paeuw d’un revers puissant pour le 6-2.

Gand profite du faux pas de l'Orée pour rafler la première place.

Le Braxgata remporte trois points importants face au Racing

Braxgata - Racing 2-0

Braxgata: Van Rysselberghe; Luypaert, Loots, L. Van Rysselberghe, T. Biekens, Clement; Van Besien, Adriaensen, O. Biekens; De Voogd, Casasayas, Onana; ensuite Van Cleynenbreugel, Van Steerteghem, De Abadal, Bordas, De Ridder.

Racing: Pierre; Harte, Delavignette, Lambeau, Rickli; Meurmans, Truyens, Wegnez; De Chaffoy, Cayphas, Hottlet; ensuite Lucaccioni, Vermylen, Malherbe, Berton, Weyers.

Arbitres: MM. A. Lemmens et M. Pontus

Carte verte: 59e Malherbe

Les buts: 26e Onana (1-0), 29e Luypaert sur pc (2-0)

Le Brax affrontait le Racing dans un match à 6 points pour une place dans les 8 premiers. Benjamin Pierre défendait les buts du Racing.

La première escarmouche venait de Wegnez qui déboulait sur le flanc droit et centrait dans le cercle. La balle revenait chez Hottlet qui décochait un tir en revers devié en long corner par la défense. Le Brax réagissait avec De Voogd qui ratait le cadre en revers après avoir effacé Pierre. C'était à nouveau les locaux qui se créaient une possibilité à la 10ème lorsque une balle anodine dans le cercle arrivait chanceusement vers Onana qui tapait à côté de la balle. De Abadal etait proche de l'ouverture du score mais son tir en revers était contré par un défenseur. Ce premier quart était du reste assez équilibré, les occasions franches guère nombreuses. On dénombrait ainsi en fin de quart une passe vers M. Van Rysselberghe dans le cercle le qui ne trouvait personne et dans l'autre cercle une remise au point de stroke de Truyens qui n'était pas exploitée.

Pas grand-chose à ce mettre sous la dent durant le début du second quart. Le score évoluait sur la première occasion de ce second quart. Un coup-franc dans les 50 du Racing était donné par Luypaert dans le cercle. Onana était plus prompt que son défenseur et devançait Pierre pour dévier dans le but. On jouait la 26ème minute. 3 minutes plus tard, Biekens déviait une balle sur le corps de Pierre. Dans la suite de l'action, le Brax obtenait le premier pc de la rencontre. Qui dit pc au Brax dit Luypaert. Le Red Lions le transformait d'un sleep puissant à la droite du gardien. En 3 minutes, le Brax semblait avoir fait le plus difficile tant le Racing est timide devant le but. La seule opportunité des visiteurs dans ce quart venait de Truyens qui tirait à la retourne. Clement avait le stick ferme et écartait le danger. Le Racing faisait assez bien tourner la balle mais dans le cercle les centres ne trouvaient personne et les tirs au but étaient peu nombreux.

Le Racing obtenait un pc à la 42e. La balle était mal stoppée mais Harte tirait en revers. La balle déviée surmontait Van Rysselberghe mais Adriaensen sur la ligne dégageait la balle. Le Racing obtenait un second pc pour un tir contré par un défenseur du Brax. Une deuxième fois la balle était mal stoppée ce qui permettait au Brax et à Onana de partir en contre. Le Nivelois d'adoption tirait sur le pied de Pierre. Le Racing jouait plus haut. Comme attendu dans un match de reprise pour les équipes, il y avait du déchet, des erreurs techniques. Mais aussi de l'envie. Après un beau mouvement en triangle, Tobias Biekens entrait dans le cercle et allumait Pierre à la 49e. Le gant du portier bruxellois était ferme.

Le quatrième quart démarrait avec une belle intensité du Racing qui se matérialisait par un pc, le troisième du match pour les ucclois. Harte le tirait, Van Rysselberghe sauvait, Malherbe de volée reprenait et Luypaert sauvait mais touchait du pied. Sur le pc, Van Rysselberghe se détendait pour écarter le tir de Harte. La fin de match ne voyait plus de faits de match. Les erreurs techniques se multipliaient ainsi qu'un certain énervement. Wegnee dribblait et centrait vers De Chaffoy qui est devancé par Clement. Le Brax gagnait, un succès portant le sceau de Luypaert avec un but et un assist.

Namur arrache ses premiers points de la saison

Old Club - Namur 2-3

Old Club : Martin ; Lectius, Langen, L. Lejeune, Jehaes ; Dawance, Marchandisse, Kleinkenberg ; T. Tambwe, P. De Moor, Neuprez ; puis Geurts, Lamarche, Kunsch, M. Lejeune, Chêne.

Namur : D’Hayer ; Dieudonné, V. DeCocqueau, N. De Moor, Bonanni ; Weicker, Navez, Pokorny ; Destrée, Géruzet, P. DeCocqueau ; puis Oguz, Joye, Cirillo, Jacob, Willemart

Arbitres : MM V. Loos et T. Croese

Cartes vertes :48è Dieudonné, 61è Martin

Cartes jaunes : 66è Dawance, 67è De Moor, 69è Marchandisse

Les buts :6e Langen sur pc (1-0); 14e Willemaert (1-1) ; 40e Lalgen sur pc (2-1) ; 44e Destrée (2-2); 51e Jacob (2-3)

Le match a démarré dans la froide cuvette de Rocourt…il ne manquait que le chaud public local pour réchauffer l’atmosphère. Les 2 équipes démarrent prudemment, mais petit à petit les locaux prennent les choses en mains. 3è tir de De Moor repoussé par D’Hayer de retour dans l’équipe. 4e tir de Tambwe repoussé mais le PC qui s’en suit permit à l’Old de prendre l’avance par Langen. Namur tente de rééquilibrer les choses et une superbe action initiée par Jacob et terminée par Geruzet met Martin en action. Ce qui devait arriver arriva, sur une nouvelle action de Jacob, Willemart isolé termine une belle action à la 11è (1-1) Le match s’équilibre. L’Old pousse dès l’entame du Q2 avec un piquet de Jehaes à la 20è. Grosse occasion pour Namur à la 30è, qui resserre les lignes qui empêche les locaux de poser leur jeu. Le match se traine en cette fin de mi-temps. Namur démarre le Q3 en force, mais Langen profite d’un PC bêtement concédé pour faire 2-1 sur PC. A ce moment, ce score était flatté pour les locaux. Sur un effort de Pokorny, Destrée termine l’action pour faire 2-2. Logique. L’Old pousse mais le match devient haché. A la 51è Namur prend l’avance sur un PC de Jacob suite à une belle action de Pokorny. Les Sang et Marine tente d’inverser la tendance mais Namur reste pressant et bien en place. Sur un contre Cirillo oublie de tuer le match. Martin maintient le suspense mais se voit montrer la verte pour rouspétances. A 4 min de la fin Martin sort et Dawance et De Moor se voient montrer la jaune…frustration. Namur sort méritoirement vainqueur de cette rencontre les apports de Jacob, Willemaert et D’Hayer ont été déterminants.

L’Herakles a arraché un point à Louvain

Leuven – Herakles 1-1

Leuven : Carr ; Guerra, Madeley, Coolen, Santana ; Murray, Harris, Gougnard ; Dekeyser, Maraite, Vila et puis De Paepe, Van Lembergen, Diaz, Dujardin et Tavernier.

Herakles : Timmermans ; Haig, A. Van Dessel, Leenders ; Donck, Harte, Van Damme, Am. Keusters ; Delaisse, Amorosini, J. Vloeberghs et puis Puglisi, Le Clef, Devillé, Van Diest et Reckinger.

Les arbitres : MM. D.. Van Den Eede et T. Hennes

Cartes vertes : 34e Maraite, 56e Murray

Les buts : 16e Vila (1-0), 64e Van Diest (1-1)

La rencontre débute sous les meilleurs auspices à Heverlee, après une percée dans le cercle de la part des visiteurs, les Louvanistes imposent leur jeu. Vila tente de se faire oublier sur la ligne de fond, Santana fait monter sa défense, et les milieux tentent de trouver les diagonales, ils obtiennent leur premier PC au bout de 13 minutes, mais sans grand danger. Trois minutes plus tard, Vila, d’un petit lobe approximatif et d’un chanceux poteaux rentrant enclenche le marquoir.

Mais quelque chose cloche dans les rouages de Leuven. Les passes se font moins précises, plusieurs déchets techniques et pertes de balles dangereuses semblent perturber les hôtes.

De l’autre côté, avec une équipe complètement inédite, l’Herakles pousse, pousse et pousse encore. Bien qu’un peu brouillon, l’équipe a le mérite de proposer et d’être inventif. Ils obtiennent même 6 PC, là où le compteur de Leuven reste bloqué à un seul, alors que l’on sait que c’est une des phases favorites des Louvanistes. Frustrés ou simplement désarçonnés car ils n’arrivent pas à assoir leur supériorité, les Louvanistes vont se faire surprendre par le jeune Van Diest, qui fête son retour dans l’équipe de la meilleure des manières en offrant le but égalisateur à son équipe à la 64ème minute.