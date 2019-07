La Top Hockey League a fixé le programme 2019-2020, avec quelques changements.

La commission championnat de l’Association royale belge de hockey (ARBH) a œuvré main dans la main avec la Top Hockey League (THL) pour imprimer une version définitive du prochain calendrier en un temps record.

Si la formule du championnat ressemble à celle de la saison passée, quelques changements sont apparus. Fabrice Rogge, président de la THL, a livré le calendrier complet et les grands changements.

1 Le meilleur des trois matchs

La phase régulière reste identique, mais le vainqueur des quarts de finale se jouera au meilleur des trois matchs. “Nous voulions diminuer l’impact d’un mauvais match , confirme Fabrice Rogge. L’équipe la mieux classée aura l’avantage de jouer le match retour et le 3e match en cas de besoin à domicile.”

2 Des “super sundays” à la pelle

L’an passé, certains clubs n’ont eu qu’un super sunday, c’est-à-dire les dames et les messieurs qui jouent à domicile le même jour. “Les clubs développent les hospitalities . Certains joueront huit super sundays, c’est-à-dire tous les matchs à domicile de la phase de poule. En plus, certaines équipes messieurs et dames joueront en déplacement au même endroit.”

3 Les horaires ne seront finalement pas touchés

Il avait été évoqué que les messieurs jouent avant les dames. Finalement, la THL a choisi de ne pas acter ce changement. Les dames joueront toujours à 12 h alors que les matchs messieurs sont prévus pour 15 h sauf la rencontre télévisée (12 h 30). “C’est une question de culture.”

4 Break pour les matchs qualificatifs olympiques

Si les Belges ne sont pas champions d’Europe, ils devront passer par un double match qualificatif fin octobre ou début novembre. La fédération essaie d’avoir les matchs des 1er et 3 novembre. “De toute façon, nous prévoyons un break car des joueurs étrangers seront mobilisés par leur pays.” Après ces deux matchs importantissimes, le championnat reprendra pour trois semaines pour s’achever le 1er décembre.

Voici le calendrier complet

Messieurs

15 septembre (15h)

Beerschot - Herakles

Braxgata - Namur

Gantoise - Dragons

Léopold - Orée

Louvain - Racing

Watducks - Antwerp

22 septembre (15h)

Antwerp - Beerschot

Dragons - Orée

Gantoise - Braxgata

Louvain - Watducks

Namur - Léopold

Racing - Herakles

27 septembre (20h30)

Beerschot - Racing

Herakles - Watducks

29 septembre (15h)

Beerschot - Louvain

Braxgata - Dragons

Herakles - Antwerp

Léopold - Gantoise

Orée - Namur

Watducks - Racing

6 octobre (15h)

Antwerp - Louvain

Léopold - Dragons

Namur - Gantoise

Orée - Braxgata

13 octobre (15h)

Braxgata - Léopold

Dragons - Namur

Gantoise - Orée

Louvain - Herakles

Racing - Antwerp

Watducks - Beerschot

10 novembre (15h)

Braxgata - Herakles

Dragons - Beerschot

Gantoise - Antwerp

Léopold - Racing

Louvain - Namur

Watducks - Orée

17 novembre (15h)

Antwerp - Braxgata

Beerschot - Léopold

Herakles - Dragons

Louvain - Gantoise

Namur - Watducks

Orée - Racing

24 novembre (15h)

Beerschot - Orée

Braxgata - Louvain

Dragons - Antwerp

Gantoise - Watducks

Herakles - Léopold

Racing - Namur

1er décembre (15h)

Dragons - Louvain

Léopold - Antwerp

Namur - Beerschot

Orée - Herakles

Racing - Gantoise

Watducks - Braxgata

23 février (15h)

Antwerp - Orée

Braxgata - Racing

Gantoise - Beerschot

Louvain - Léopold

Namur - Herakles

Watducks - Dragons

1er mars (15h)

Antwerp - Namur

Beerschot - Braxgata

Herakles - Gantoise

Léopold - Watducks

Orée - Louvain

Racing - Dragons

8 mars (15h)

Braxgata - Orée

Dragons - Léopold

Gantoise - Namur

Louvain - Antwerp

Racing - Beerschot

Watducks - Herakles

15 mars (15h)

Antwerp - Racing

Beerschot - Watducks

Herakles - Louvain

Léopold - Braxgata

Namur - Dragons

Orée - Gantoise

22 mars (15h)

Antwerp - Herakles

Dragons - Braxgata

Gantoise - Léopold

Louvain - Beerschot

Namur - Orée

RacingWatducks

29 mars (15h)

Beerschot - Antwerp

Braxgata - Gantoise

Herakles - Racing

Léopold - Namur

Orée - Dragons

Watducks - Louvain

5 avril (15h)

Antwerp - Watducks

Dragons - Gantoise

Herakles - Beerschot

Namur - Braxgata

Orée - Léopold

Racing - Louvain

Dames

15 septembre (12h)

Braxgata - Antwerp

Gantoise - Dragons

Léopold - Victory

Louvain - Racing

Watducks - Malines

White Star - Herakles

22 septembre (12h)

Antwerp - White Star

Dragons - Herakles

Gantoise - Braxgata

Louvain - Watducks

Malines - Léopold

Racing - Victory

27 septembre (20h30)

Watducks - Dragons

29 septembre (12h)

Braxgata - Dragons

Herakles - Antwerp

Léopold - Louvain

Victory - Malines

Watducks - Racing

White Star - Gantoise

6 octobre (12h)

Antwerp - Gantoise

Herakles - Braxgata

Léopold - Racing

Malines - Louvain

Victory - Watducks

White Star - Dragons

13 octobre (12h)

Braxgata - White Star

Dragons - Antwerp

Gantoise - Herakles

Louvain - Victory

Racing - Malines

Watducks - Léopold

10 novembre (12h)

Braxgata - Victory

Dragons - Léopold

Gantoise - Malines

Louvain - Antwerp

Watducks - Herakles

White Star - Racing

17 novembre (12h)

Antwerp - Watducks

Herakles - Racing

Léopold - White Star

Louvain - Gantoise

Malines - Braxgata

Victory - Dragons

24 novembre (12h)

Braxgata - Louvain

Dragons - Malines

Gantoise - Watducks

Herakles - Léopold

Racing - Antwerp

White Star - Victory

1er décembre (12h)

Dragons - Louvain

Léopold - Antwerp

Malines - White Star

Racing - Gantoise

Victory - Herakles

Watducks - Braxgata

23 février (12h)

Antwerp - Victory

Braxgata - Racing

Gantoise - Léopold

Louvain - White Star

Malines - Herakles

1er mars (12h)

Antwerp - Malines

Herakles - Louvain

Léopold - Braxgata

Racing - Dragons

Victory - Gantoise

White Star - Watducks

8 mars (12h)

Braxgata - Herakles

Dragons - White Star

Gantoise - Antwerp

Louvain - Malines

Racing - Léopold

Watducks - Victory

15 mars (12h)

Antwerp - Dragons

Herakles - Gantoise

Léopold - Watducks

Malines - Racing

Victory - Louvain

White Star - Braxgata

22 mars (12h)

Antwerp - Herakles

Dragons - Braxgata

Gantoise - White Star

Louvain - Léopold

Malines - Victory

Racing - Watducks

29 mars (12h)

Braxgata - Gantoise

Herakles - Dragons

Léopold - Malines

Victory - Racing

Watducks - Louvain

White Star - Antwerp

5 avril (12h)

Antwerp - Braxgata

Dragons -Gantoise

Herakles - White Star

Malines - Watducks

Racing - Louvain

Victory - Léopold