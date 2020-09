Pour ces retrouvailles, Shane McLeod a opté pour une sélection de 25 joueurs, dont 12 ne joueront qu'un des deux matches. John-John Dohmen est comme on le sait absent pour cause de blessure aux ischiojambiers.



La sélection des Red Lions :

Gauthier Boccard, Tom Boon, Nico De Kerpel, Arthur De Sloover, Felix Denayer, Sebastien Dockier, William Ghislain, Simon Gougnard, Alexander Hendrickx, Antoine Kina, Loïck Luypaert, Gus Meurmans, Nicolas Poncelet, Florent van Aubel, Arthur et Loïc Van Doren, Vincent Vanasch, Simon Vandenbroucke et Victor Wegnez.Thomas Briels, Cédric Charlier, Tanguy Cosyns, Maxime Plennevaux, Emmanuel Stockbroekx et Tommy Willems remplacent Boon, De Kerpel, Dockier, Ghislain, Poncelet et van Aubel.

La sélection des Panthers faite par Niels Thijssen sera la même pour les deux jours : Ambre Ballenghien, Vanessa Blockmans, Hélène Brasseur, Lucie Breyne, Tiphaine Duquesne, Charlotte Englebert, Alix Gerniers, Lien Hillewaert, Barbara Nelen, Elodie Picard, Emma Puvrez, Justine Rasir, Abigail Raye, Anne-Sophie Roels, Elena Sotgiu, Michelle Struijk, Alexia ‘t Serstevens (Watducks), Stefanie Vanden Borre, Judith Vandermeiren, Louise Versavel, Anne-Sophie Weyns.