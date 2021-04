"Je suis sur un petit nuage", nous confiait-il. "Ce matin, en mettant mes chaussettes, je ne pensais pas mettre trois buts face aux Allemands. C'est fou. J'attends ce moment depuis longtemps. Avec les blessures de Tom et de Max, je savais que j'aurais plus de temps de jeu. Le mardi, au Léo, je m'entraîne au pc avec Tom Degroote seulement car Boon et Plennevaux ne sont pas là. J'ai toujours bossé le pc. J'en ai fait plein. A 2-0, mon but nous réveille. Grâce à un bon usage de la video, nous revenons à 2-2. J'étais sûr que l'Allemand la touchait. J'ai regardé John Verdussen qui m'a confirmé. Le but a été validé. Cette égalisation a tout changé. En deuxième période, nous avons dominé le match qui a été plus facile que prévu. Cela va nous relancer pour la suite du championnat."

La défense du Léo a répondu présent durant tout le week-end. Sous le regard de Shane McLeod, Nicolas Poncelet a marqué des points même si sa place aux JO n'est pas acquise. Les places sont trop chères en défense. "Moi, je donne tout ce que je peux pour ne rien regretter. J'ai livré deux bons matchs en EHL. Face à Uhlenhorst, nous avons mal démarré. Nous étions frustrés par quelques décisions des arbitres. Nous sommes finalement entrés dans la partie. Nous avons fait preuve de caractère. Nous avions deux gros absents, mais le Léo a un noyau large. Certains gars ont pu prendre plus de poids dans le jeu comme Max Muschs. Je suis ravi pour lui car il bosse chaque semaine son pc. Il est là depuis longtemps. Il mérite tout ce qui lui arrive. Avec Tom Degroote, c'est lui qui était désigné pour tirer les pc."

Et Nicolas Poncelet de conclure: "Cette 3e place est importante. Nous méritions déjà de gagner samedi. Je n'aurais pas voulu rentrer en Belgique avec deux défaites. On a montré que si tout le monde est concentré, nous étions très forts. Physiquement, il faut récupérer des efforts avant de replonger dans le championnat."

Le Léopold a conquis la 3e place européenne à la suite de sa victoire contre les Allemands d'Uhlenhorst Mulheim (2-4). Pourtant, tout avait mal débuté. Samedi, le Léo perdait Tom Boon (ischios). Dimanche, avant le match, le Léo était privé de Max Plennevaux (ischios). Un pc et une bête perte de balle avait mis les Ucclois en grosse difficulté (0-2). A ce moment, une belle surprise a surgi: Max Muschs. Il a planté deux buts en 4 minutes avant de mettre un 3e en fin de partie. Le symbole est fort. Ce travailleur de l'ombre n'a pas souvent été sur le devant de la scène à cause de Boon et Plennevaux. Il n'a jamais refusé les charges de travail. Il a enfin connu son heure de gloire.