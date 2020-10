"Les Organes d'Administration des trois entités (ARBH, VHL et LFH) se sont réunis ces derniers jours afin de prendre les décisions les plus cohérentes possibles. La décision principale est d'arrêter toutes les compétitions, aussi bien en Wallonie, à Bruxelles, qu'en Flandre", a fait savoir l'ARBH dans un communiqué.

"La décision d'appliquer cette mesure pour toutes les catégories d'âge et pour tout le territoire belge - alors qu'en Flandre et en Wallonie, les matchs pour les catégories U7-U12 pourraient en théorie se poursuivre - a été motivée par la volonté de participer de la façon la plus forte possible, aux efforts demandés à chacun, dans le cadre de la lutte contre le virus", a souligné la fédération qui avait déjà depuis le week-end dernier suspendu toutes les compétitions adultes, y compris les divisions Honneurs et nationales, jusqu'au 19 novembre inclus.

Seuls les joueurs internationaux, Red Lions et Red Panthers, continuent à s'entraîner et disputeront d'ailleurs ces prochains jours leurs derniers matchs officiels de l'année dans le cadre de la Hockey Pro League. Les deux équipes nationales accueilleront la Grande-Bretagne samedi et dimanche, avant de clôturer leur saison internationale le mercredi 4 novembre face aux Pays-Bas, les 6 rencontres se déroulant toutes à huis clos dans les installations d'Uccle Sport.