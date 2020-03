En ce début d'après-midi, ce n'était ni plus ni moins que les deux leader de chaque poule qui s'affrontaient à Uccle. Le Leopold abordait le match en confiance, repartant de Louvain avec les trois points la semaine dernière et restant sur 6 victoires consécutives. Il pourra compter sur ses forces vives offensives. Par rapport au week-end dernier, De Kepper sort de la sélection au profite de De Trez. Du côté du Wat, Pangrazio légèrement blessé est remplacé par Van Lierde. Le Wat a perdu contre le Dragons après une bonne rencontre et enchaîne un nouveau match au sommet.

Premier quart-temps (1-1)

La première velléité offensive était à mettre à l'actif des visiteurs. Willems débordait sur le flanc droit et centrait vers le point de stroke. La balle montait et était dangereuse pour la défense. Le Léopold attaquait à son tour. Plennevaux d'une passe tranchante trouvait Degroote isolé dans le cercle mais il ne parvenait pas à contrôler la balle. Le Wat obtenait le premier pc. Charlet le tirait sur le gant de Henet qui enchaînait un second arrêt de la guetre après un tir en revers de Van Oost. Ce même Van Oost qui intervenait à propos devant Plennevaux dans l'autre cercle. Poncelet remontait le côté droit et touchait un pied dans le cercle. Cela donnait une succession de trois pc pour Boon. Sur les deux premiers, la jambière de Charlet touchait la balle. Sur le troisième, la balle filait dans la lucarne et Vanasch déviait du stick. Zimmer essayait se trouver Degroote dans le cercle sans succès. Ce n'était que partie remise entre les deux joueurs. À la 13ème Zimmer débordait à droite et passait à Degroote qui se retournait et ajustait Vanasch. Mené au score, le Wat ne mettait que deux minutes pour égaliser via Ghislain. Un coup franc dans les pointillés pour le Wat, Ghislain venait chercher hors du cercle rentrait et tirait dans le but en revers. Le Léopold combinait avec Poncelet et Plennevaux. La balle revenait chez Muschs qui tirait vers le but sans succès.

Deuxième quart-temps (2-1)

Le niveau du match restait élevé, les deux équipes faisaient bien circuler la balle. Van Lierde se retrouvait seul face au but mais croquait sa reprise. Un beau mouvement collectif des visiteurs entre Dohmen, Van Marcke et Genestet permettait au premier nommé de passer en profondeur pour Wilbers qui était trop court. Englebert récupérait une balle dans les 25 adverse et passait dans le cercle à Zimmer qui trompait Vanasch d'un tir puissant.

Troisième quart-temps (5-2)

D'entrée de quart, percée du Wat avec Dohmen qui provoquait un pc. Charlet n'en demandait pas tant et égalisait d'un sleep à hauteur de planche. Dumont remontait tout le terrain et dans les 25 du Wat passait à Ghislain trop court. Degroote redonnait l'avance au Leo sur pc après l'avoir provoqué. Baumgarten dribblait sur la baseline et concluait son festival d'un tir en revers dans la lucarne opposée. Superbe but du Français. Dans l'intervalle, Dykmans tirait sur Henet. Dohmen écopait d'une carte jaune.Cuvelier enfonçait le clou avec un cinquième but pour ses couleurs en reprenant une balle juste devant le but en fin de quart.

Quatrième quart-temps (5-3)

Degroote, en pleine confiance, tentait un tir en revers qui partait au au-dessus du but. Arthur Verdussen puis Lewis Eaton devaient quitter le terrain sur blessure. Wilbers obtenait un pc après une faute de Baumgarten. Les deux premiers pc étaient touchés par un pied. Sur le troisième, Henet intervenait mais Willems sur une belle reprise relançait le Wat. Il restait 8 minutes au Wat pour revenir. Mésentente entre Poncelet et Thierry, Ghislain en profitait et rentrait dans le cercle. Son tir était arrêté par Henet du pied. Le Wat pressait, une balle dans le cercle était déviée sur Henet attentif. Le Leo tenait sa victoire.

Watducks : Vanasch; Dumont, Van Oost, Charlet, Van Strydonck; Boccard, Dohmen, Genestet; Ghislain, Willems, Capelle; puis Cockelaere, Van Marcke, Wilbers, Van Lierde, Dykmans

Les arbitres: MM. J. Ciechanowski et L. Dooms

Les cartes vertes: 42 Boccard

Les cartes jaunes: 51e Dohmen

Les buts: 13' Degroote (1-0), 15e Ghislain (1-1), 35e Zimmer (2-1), 37e Charlet sur pc (2-2), 41e Degroote sur pc (3-2), 45 Baumgarten (4-2), 52e Cuvelier (5-2), 62e Willems sur reprise de pc (5-3)