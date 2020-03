La dernière journée inter-poule ne devait en théorie pas changer grand-chose au classement des poules, les rencontres semblant en majeure partie disproportionnées. A l’image de l’Antwerp, vainqueur tonitruant du Victory dimanche passé sur le score de 7-1. En principe donc.





Le White Star surprend le Watducks

Le match des gros bras entre le racing et le Dragons s’est terminé sur un nul équitable. Le Dragons a mené deux fois (F. Teves et Raye), Lopez et Willems à la dernière minute revenant au score.



Résultats

Face aux dernières de la poule B, les championnes de Belgique, seulement 4 e de la poule A, pouvaient s’assurer d’une place dans le top 4 en prenant du champ par rapport au White Star. Les choses débutaient mal pour l’Antwerp. Dès la 2 e minute de jeu, un long dégagement de Declercq depuis sa ligne arrière était dévié vers l’avant où se trouvait Van Lathem : la jeune malinoise entamait un sprint de 25 mètres ponctué d’un tir qui laissait Picard de marbre : le Mechelse ouvrait le score d’une superbe manière (0-1). On pensait à l’accident. Mais une minute plus tard, Picard devait sortir très opportunément devant Steenackers pour éviter le 0-2. Les Malinoises s’engageaient sérieusement dans cette rencontre alors que l’Antwerp, surpris, ne réagissait seulement qu’à la 8 e minute avec un tir au-dessus de Delforge. Les attaques anversoises étaient bien bloquées par la défense dans laquelle Cuypers comme dernier rempart était intraitable.En début de second quart, Van Lathem faillit réussir le même coup qu’en premier quart. Cette escarmouche était contrée par Chamberlain qui allumait le gant de Cuypers. Plusieurs tirs aboutissant à côté du but de cette dernière. A la 24 e, une contre-attaque malinoise trouvait Burns à la bonne place pour doubler le score : stupeur dans le stade (0-2). A la 28 e, le Mechelse concédait un premier pc et le tir de Puvrez était dévié dans le plafond par Wiesniewska (1-2). Ce fut alors la démonstration Slattery : l’attaquante locale allait décocher 5 tirs vers Cuypers : 4 en coup droit, tous contrés. Le 5 e en revers trompait Cuypers. On sentait venir cette égalisation : l’Antwerp était toutefois bien payé au vu du jeu proposé.La seconde mi-temps débutait comme la première avec une Malinoise à l’attaque : on se demandait qui était le champion et qui était le dernier de poule. A la 50 e, le Mechelse obtenait un pc, finalement contré. Lors de ses attaques, la défense visiteuse se montrait plus efficace et plus vive. Picard devait se montrer attentive comme sur cette incursion à la 58 e et ce pc à la 60 e. N. Coorens et Simons d’un côté, Delforge et Wiesniewska de l’autre, rentraient dans le cercle mais sans succès. Finalement, le score restait en l’état non sans que les Malinoises ne se montrent dangereuses devant Picard.Alors que le Waterloo Ducks avait montré de belles dispositions dans les 10 premières minutes de la rencontre, avec un but de Ronquetti, le White Star a doucement repris le contrôle du jeu en se montrait combatif. Au but du second quart, De Armond marquait un pc qui redonnait du punch aux Everoises. Le but de Du Bus à la 53 e offrait une concrétisation de leur domination. Une victoire importante pour le White qui revient à 2 points de l’Antwerp.Pas de souci pour la Gantoise qui se déplaçait au Victory. Un pc de S. Vanden Borre à la 8 e et un autre but de Ballenghien à la 45 e sanctionnait cette rencontre à sens unique. De Rijck n’a touché qu’une seule balle de toute la rencontre. Le Victory a toutefois bien défendu, ce qui explique ce score étriqué.Pas de problème non plus pour Louvain qui a mené 0-5 à l’Herakles. Roels (2) et les trois Canadiennes (Norlander, McManus et Stairs) ont alimenté le marquoir. Ovieda et Vorushylo ont profité d’un relâchement louvaniste pour atténuer le score.White Star-Waterloo Ducks 2-1Racing-Dragons 2-2Herakles-Louvain 2-5Victory-Gantoise 0-2Antwerp-Mechelse 2-2Léopold-Braxgata (15.00hr)ClassementPoule A : 1. Gantoise 30 pts 2. Dragons 23 pts 3. Braxgata 19 pts 4. Antwerp 14 pts 5. White Star 12 pts 6. Herakles 6 ptsPoule B : 1. Waterloo Ducks 17 pts (+12) 2. Racing 17 pts (+7) 3. Louvain 16 pts 4. Léopold 4 pts 5. Victory 4 pts 6. Mechelse 3 pts