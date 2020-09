Il était utopique de rêver qu'aucun joueur de hockey ne soit testé positif au Covid-19. Si les matches de Division d'Honneur ne sont pas encore déprogrammés par une mise en quatorzaine de l'équipe, la Division 1 ne peut pas en dire autant. Un joueur de l'équipe du Pingouin a été testé positif. Dès l'annonce, toute l'équipe première a été testée. La décision du report du match de dimanche face à l'Indiana a été prise immédiatement. L'équipe ne devrait pas jouer non plus dimanche 20 septembre à l'Ombrage. Sur l'application de l'ARBH, le match était déjà remis. Le président du club, Luc Onana, nous confirmait l'information. "Le match de dimanche est remis à cause d'un cas positif. C'est très décevant car nous avions un super sunday. On verra quand on peut reprendre."

Le casse-tête de la reprogrammation ne fait que commencer.