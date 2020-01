Après leurs défaites hier contre l’Allemagne et les Pays-Bas qui ont précipité leur élimination pour les demi-finales du tournoi, les joueurs d’Alexandre de Chaffoy se devaient de relever la tête pour viser une qualification pour la coupe du monde. Le dernier match de poule contre la République tchèque était particulièrement important pour la suite. En effet, tandis que deux premiers de chaque poule se retrouvaient en demi-finale, les deux derniers s’affrontaient dans un mini-championnat en gardant le résultat face à l’équipe de sa poule.

Par rapport à la veille, les Red Lions prenaient les choses en mains et dominaient le premier quart. Tom Degroote et Tanguy Zimmer convertissaient la domination belge en marquant à deux reprises sur pc. Le début du second quart état également à leur avantage sans se montrer efficace, mais les Tchèques relevaient la tête et équilibraient les débats. Après une belle action collective, Zelezny réduisait le score et Trejbal égalisait en fin de second quart-temps. Alex de Chaffoy essayait de remobiliser ses joueurs pour la seconde mi-temps. Les occasions n’étaient pas légions dans ce quart-temps, les deux équipes manquaient de précision dans le dernier geste. En toute fin de quart, Simar était séché dans le cercle, les arbitres indiquaient pénalty-stroke. Degroote le transformait, la Belgique repassait en tête avant le dernier quart. Les Tchèques mettaient la pression dans le dernier quart et égalisait à la 37ème minute via Seeman avant d’hériter d’un pc dans la dernière minute. Deux joueurs sortaient trop tôt et rejoignaient le milieu du terrain. Les Tchèques combinaient et prenaient l’avance au marquoir par Jahoda. Ils résistaient durant la dernière minute et remportaient la rencontre et les trois points. Attention pour la Belgique qui va devoir maintenant jouer pour ne pas descendre de division. Elle devra aussi essayer d’être constante dans ses prestations car si le jeu est très bon par moments comme durant les premières minutes du match, les joueurs n’arrivent pas à évoluer au même niveau sur l’ensemble d’un match et laissent leurs opposants s’installer ou revenir dans la rencontre. Ils joueront durant l'après-midi leur prochain match.