Belgique - Angleterre 0-0

Belgique : Sotgiu, Puvrez, Vanden Borre, Hillewaert, Brasseur, Nelen, Gerniers, Englebert, Raye, Ballenghien, Struijk, puis Versavel, Rasir, Vandermeiren, Leclef, De Mot et Duquesne.

Angleterre : Hinch, Unsworth, Evans, Toman, Townsend, Rayer, Ansley, Pearne-Webb, Owsley, Balsdon, Petter, puis Neal, Hunter, De Ledesma, Crackles, Burge et Sanders.

Arbitres : Mmes M. Meister (All) et S. Wilson (Eco).

Dès le coup d'envoi, les Panthers se ruent vers le but britannique et il en résulte rapidement une occasion de but : déboulé impressionnant de vitesse de Charlotte Englebert qui centre pour Ambre Ballenghien. La reprise de la Bruxelloise fuse juste à côté du but de Hinch. Pour le reste, les Belges sont plus à la balle et dominent le match sans autre danger, montrant en tout cas que leurs déclarations d'intention sont bien suivies dans les faits.